Tiệc chiêu đãi APEC 2017 của Chủ tịch nước có gì đặc biệt?

Tối 10/11, các nhà lãnh đạo APEC tham dự tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân chủ trì tại một khách sạn sang trọng ở Đà Nẵng.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, để phục vụ cho quốc yến, đội ngũ nhân viên được huy động khoảng 270 người, chưa kể gần 100 đầu bếp chế biến các món ăn.

Quang cảnh trước khi diễn ra buổi tiệc. Ảnh: PV

Trong số nhân viên phục vụ sự kiện lần này, khách sạn nói trên huy động thêm gần 150 nhân viên đều là các cấp quản lý và trưởng bộ phận đã có kinh nghiệm phục vụ các VIP và nguyên thủ đến từ 4 quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Malaysia.

Trong một tuần trước khi sự kiện diễn ra, các nhân viên đã tập dượt liên tục 6-7 tiếng mỗi ngày để đảm bảo các thao tác, các quy tắc phục vụ chuẩn và chuyên nghiệp nhất cho 800 thực khách VIP của quốc yến.

Để đảm bảo an ninh, mọi nhân viên đều tuân thủ các quy định khắt khe do Uỷ Ban APEC đề ra, và cả các quy định nghiêm ngặt về quy cách phục vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh bao gồm cả an ninh mạng. Mọi nhân viên không được chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội.

Do là bữa tiệc quan trọng bậc nhất không chỉ của Việt Nam mà còn là trên toàn cầu, nơi quy tụ các chính khách và danh nhân, doanh nhân có tầm ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của nền kinh tế các nước nên ngoài việc bữa ăn là cơ hội đưa ẩm thực Việt đến gần hơn với các thực khách quốc tế, các màn biểu diễn trong gala dinner còn là một tác phẩm nghệ thuật với nhiều ý nghĩa nhân văn, quảng bá nền văn hoá lịch sử Việt Nam đến thế giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bữa tiệc. Ngồi kế đó là Tổng thống Nga Putin. Ảnh: PV

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết thêm, các tiết mục văn nghệ trong Gala dinner 10/11 được nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ thuộc nhà Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam; Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc; Học viện Âm nhạc Quốc gia; Đại học văn hoá nghệ thuật Quân đội; Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Sơn la; Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang; Nhà hát Trưng Vương; Trường Cao đẳng Múa Việt Nam; Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huế; Công ty PNJ... thực hiện với hai MC của chương trình là Lê Anh và Jennifer Phạm.

Chương trình nghệ thuật là điểm nhấn nhằm quảng bá tổng quan đất nước, con người Việt Nam, tạo ấn tượng về vẻ đẹp, nét độc đáo của văn hoá, nghệ thuật, cảnh quan Việt Nam; về sự thân thiện, mến khách và tài năng của con người; về tiềm năng của đất nước Việt Nam; giới thiệu phẩm chất, cốt cách của dân tộc Việt Nam...

Cùng với đó, các tiết mục văn nghệ cũng quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu tiềm năng và trong quá trình hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng; đồng thời tuyên truyền, nâng cao niềm tự hào về vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; nâng cao các giá trị văn hoá tốt đẹp của con người Việt Nam “hiếu khách, nhã nhặn, thuận hòa và tình nghĩa”.

Tổng thống Mỹ Donal Trump trò chuyện với Thủ tướng Thái Lan trong bữa tiệc. Ảnh: PV

Cụ thể, trong gala dinner có tiết mục múa Mạch nguồn, độc tấu đàn bầu và tốp thập lục Dòng sông quê hương; hợp xướng không nhạc đệm Giao duyên; múa Những cô gái Việt Nam; song tấu sáo trúc và đàn nhị Ngư phủ chiều khúc; múa quạt; hòa tấu chiêng và đàn k’long – put Cánh chim protoc...

Được biết, sau bài phát biểu chào mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các đại biểu đã thưởng thức các tiết mục văn nghệ và món ăn đậm chất Việt Nam bao gồm: khai vị có gỏi cuốn tôm hùm Nha Trang, chạo tôm lụi mía, nem cuốn hải sản/trứng cua, sò điệp nướng sả hương vị miền Nam; súp thịt cua và bào ngư; món chính tôm hùm Nha Trang sốt me và sườn cừu nướng sốt tiêu đen; tráng miệng là chè hạt sen và long nhãn.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong bữa tiệc. Ảnh: PV

Theo tiết lộ, bữa tiệc đã được lên kế hoạch và chuẩn bị từ cách đây khoảng 4 tháng. Nguyên liệu được tuyển chọn từ đặc sản đến các vùng miền Tổ quốc với mục đích nâng tầm ẩm thực Việt và giới thiệu hương vị Việt đến quốc tế, thực đơn cho quốc yến tập trung vào những món ăn thuần Việt với nguyên liệu thuần Việt, không sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, mà chỉ sử dụng thực phẩm trực tiếp từ các nông trại của các địa phương.

Hệ thống bếp cũng được trang bị máy móc và các trang thiết bị tối tân, nhập khẩu về Việt Nam, đầy đủ các kho lạnh qua nhiều lớp cửa, các khu sơ chế, chế biến, bếp bánh, kho, máy giữ nóng thức ăn, máy giữ lạnh thức ăn và nhiều công đoạn chuyên dụng, đảm bảo cho việc phục vụ quốc yến với số lượng khách lên đến 800 đại biểu. Cùng với đó, đơn vị thực hiện cũng huy động thêm các đầu bếp hàng đầu đến từ Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Hà Nội, TP. HCM...

Hoàng Phong