Tin mới vụ bé 3 tuổi bị bỏ quên 9 tiếng trên xe đưa đón ở Bắc Ninh

Quảng cáo

Cơ sở đã bị đình chỉ không xác định thời hạn. Đáng chú ý, tài xế đưa đón các cháu là chồng của chủ cơ sở mầm non, vừa lái xe vừa đưa đón trẻ.

Phụ huynh bất ngờ

Có mặt tại thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) PV ghi nhận, 4 ngày sau khi sự việc trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe suốt nhiều giờ đồng hồ, sáng ngày 16/9 cơ sở này vẫn hoạt động bình thường. Những khoảng 9 giờ sáng, nhiều phụ huynh bất ngờ nhận được thông báo đến đón trẻ về giữa chừng.

Một phụ huynh cho biết: “Tôi không hiểu vì lý do gì, 7 giờ 30 sáng đưa con đến trường nhưng chỉ hơn 1 giờ sau lại nhận được thông báo đến đón trẻ về. Cô giáo không giải thích về sự việc xảy ra, cho đến khi họ đọc báo mới biết thông tin, cách đây ít hôm cơ sở này bỏ quên 1 cháu trên xe đưa đón suốt cả ngày”.

Đến khoảng 10 giờ sáng, phụ huynh đón hết trẻ. Nhìn từ bên ngoài, cơ sở là một ngôi nhà 5 tầng khá mới, dạy học cho khoảng 50-60 trẻ. Trong đó, đa số trẻ là do phụ huynh đưa đón chỉ một số trẻ đăng ký xe của cơ sở đưa đón.

Chủ một tiệm sửa xe nằm gần cơ sở mầm non cho biết, hàng ngày ông Tỵ (chồng của củ cơ sở mầm non) đón trẻ xong đều đỗ xe cách cửa cơ sở chỉ chừng 5-7m. Ngày xảy ra sự việc, những người xung quanh không nghe tiếng trẻ con khóc hay kêu cứu. Cho đến gần đây họ mới hay tin, chồng của chủ cơ sở mầm non này đã bỏ quên một đứa trẻ trong xe khiến cháu bé nguy kịch.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 13/9/2019, cháu Ng.T.L. (SN 2016 ở Đông Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh) phát hiện bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí. Cơ sở do bà Dương Thị Hợp, SN 1977, ở Nghĩa Chỉ, Minh Đạo, Tiên Du (Bắc Ninh) làm chủ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 13/9, ông Nguyễn Công Tỵ (SN 1976, chồng bà Hợp) cũng là phụ trách lái xe ô tô đưa đón trẻ có đăng ký dịch vụ của cơ sở. Ông Tỵ đã một mình điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, BKS 99B - 010.08, đi đón các cháu trong danh sách mà không có bất kỳ giáo viên hay người phụ trách đưa đón nào thêm để quản lý trẻ. Khi về đến cơ sở Đồ-Rê-Mí, ông Tỵ đỗ xe trước cửa và phối hợp các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp.

Sau đó ông Tỵ đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở Đồ Rê Mí. Xe được xác định đỗ dưới gốc cây và lái xe mở hé cửa kính cạnh ghế lái khoảng 10cm rồi đi làm việc cá nhân mà không nhận ra còn cháu Ng.T.L. đang ở hàng ghế dưới.

Đến 15h45’ cùng ngày, ông Tỵ ra đánh xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện có chiếc quần bò của trẻ nhỏ vứt ngay trước sàn cửa tự động nên trèo lên xe kiểm tra, phát hiện cháu Ng.T.L. nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ 3 từ trên xuống.

Sau đó, bé Ng.T.L. được đưa ra phòng khám Hà Nội - Bắc Ninh ở gần đó sơ cứu.Tiếp đó trẻ đ??c ??a l?n B?nh vi?n s?n nhi B?c Ninh v? B?nh vi?n nhi T.? ?? c?p c?u, ?i?u tr?. Hi?n s?c kh?e c?a n?n nh?n nh? tu?i n?y ?? ?n ??nh v? ?ang ???c theo d?i c?c di ch?ng kh?c.

ược đưa lên Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh và Bệnh viện nhi T.Ư để cấp cứu, điều trị. Hiện sức khỏe của nạn nhân nhỏ tuổi này đã ổn định và đang được theo dõi các di chứng khác.

Cơ sở mầm non bị đình chỉ hoạt động Chưa rà soát, báo cáo quy trình đưa đón Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Vững, Chủ tịch UBND xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du cho biết, trên địa bàn hiện có 3 cơ sở mầm non tư thục hoạt động. Riêng cơ sở mầm non cao cấp Đồ Rê Mí cũng mới triển khai việc đưa đón trẻ bằng ô tô. Khi kiểm tra, cơ sở này có đầy đủ giấy phép hoạt động, đảm bảo cơ sở vật chất, phòng học, giáo viên. “Trước lễ khai giảng năm học mới, tại cuộc họp với hiệu trưởng các trường trên địa bàn, chúng tôi đã quán triệt, các trường có xe đưa đón học sinh phải rà soát lại quy trình, báo cáo UBND xã để có chỉ đạo cụ thể. Tuy nhiên đến thời điểm này xã vẫn chưa nhận được báo cáo của cơ sở này”, ông Vững nói. Cũng theo ông Vững, ngay trong chiều 13/9, nhận được báo cáo sự việc, UBND xã đã cử Phó chủ tịch cùng Công an xã xuống cơ sở làm việc. Đồng thời, Công an xã báo cáo sự việc lên Công an huyện. Cháu NG.T.L (3 tuổi) do nghi ngủ quên trên xe nên bị bỏ lại đến chiều tài xế mới phát hiện. Toàn bộ sự việc đã được Công an huyện Tiên Du thụ lý. “Trong ngày vợ chồng chủ cơ sở mầm non đã bị công an triệu tập để làm rõ thông tin”, ông Vững nói. Chủ tịch UBND xã Hoàn Sơn cũng cho biết thêm, trước sự cố đáng tiếc này, ông đã trao đổi với Trưởng phòng GD&ĐT huyện đề nghị thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở mầm non khác đang hoạt động. Đơn vị nào chưa đủ điều kiện sẽ đề nghị đóng cửa, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Liên quan đến chiếc xe đã bỏ quên trẻ suốt 9 tiếng, Công an huyện Tiên Du không cho phóng viên tiếp xúc, ghi hình. Một cán bộ Công an cho biết, sự việc đã được đơn vị báo cáo lên Công an tỉnh Bắc Ninh, đơn vị không có quyền cung cấp thông tin thêm.

Bị bỏ quên trên xe đưa đón, bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu Ngày 15/9, tin từ Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của 1 trường mầm non tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, sốt hơn 38 độ do mất nước.

Minh Đức - Nguyễn Hà