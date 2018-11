Tinh bột, sắn lát gặp khó khi xuất khẩu

Lý do Trung Quốc đưa ra là Bộ NN &PTNT VN chưa đưa vào danh sách những doanh nghiệp sản xuất tinh bột sắn cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc và đặt ra các tiêu chí, phải thực hiện như: Sản phẩm phải do các doanh nghiệp nước ta sản xuất, đăng ký bởi Trung Quốc, tinh bột sắn phải được kiểm dịch thực vật do ngành chức năng VN thực hiện, nhãn mác phải đảm bảo và phải dán trên bao bì trước khi xuất xưởng.

Khi có thông tin trên, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản lo lắng, như “ngồi trên đống lửa”. Lực lượng Biên phòng, Hải quan địa phương đã trực tiếp sang hội đàm, trao đổi với ngành hữu quan Trung Quốc và phía bạn đồng ý tiếp tục cho nhập khẩu tinh bột sắn, sắn lát cho đến hết ngày 30/11/2018, sau ngày này, nếu doanh nghiệp VN không đáp ứng được yêu cầu, sẽ dừng nhập khẩu.

Chiều 22/11, đại úy Hoàng Văn Hà, Đồn trưởng Biên phòng Na Hình cho biết, trong các ngày gần đây, sau khi phía Trung Quốc tiếp tục cho nhập tinh bột sắn, sắn lát, lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã tạo mọi điều kiện cho việc thông quan hàng hóa nhanh chóng. Mỗi ngày, trung bình xuất được khoảng 600-700 tấn sắn sang bên kia biên giới.

Ngày 22/11, UBND tỉnh Lạng Sơn có văn bản số 4658/VP-UBND yêu cầu các ngành chức năng thông báo, khuyến cáo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh biết các chủ trương, chính sách mới của Trung Quốc. Tỉnh Lạng Sơn sẽ báo cáo, đề xuất với Bộ NN &PTNT cùng các bộ ngành T.Ư liên quan phối hợp với phía Trung Quốc sớm tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu tinh bột sắn và sắn lát qua cửa khẩu Na Hình.

Nguyễn Duy Chiến