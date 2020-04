Toàn bộ 6.380 người từ nước ngoài trở về hoàn thành cách ly tập trung tại Huế

Quảng cáo

Chiều 22/4, 171 công dân còn lại được cách ly ở đợt cuối cùng tại ký túc xá Trường Bia (phường An Cựu, Huế) đã hoàn thành cách ly tập trung, đảm bảo các yêu cầu về điều kiện sức khỏe và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly để trở về địa phương và gia đình. Tất cả đều khỏe mạnh, sức khỏe ổn định.

Trao chứng nhận hoàn thành cách ly cho công dân tại Huế.

Như vậy, tính đến nay, tất cả 6.380 công dân trở về Huế từ nước ngoài (chủ yếu là Lào) sau khi được chuyển đến cách ly tập trung phòng chống COVID-19 tại các khu cách ly thuộc thị xã Hương Thủy, thành phố Huế, huyện Phú Vang đã hoàn thành quy định cách ly, với sức khỏe ổn định, đã trở về địa phương cùng gia đình. Tại các khu tập trung ở TT-Huế, kể từ chiều 22/4 trở đi chưa có thêm trường hợp phát sinh mới đến cách ly y tế theo quy định.

Bộ đội hỗ trợ chuyển hành lý giúp người dân hoàn thành cách ly ra xe, về địa phương.

Được biết, hoạt động tiếp nhận công dân cách ly do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế đảm tránh, kéo dài trong suốt thời gian gần 2 tháng qua. Trong suốt quá trình cách ly, các đơn vị được phân công nhiệm vụ gồm quân sự, y tế, công an, biên phòng đã tổ chức phun thuốc khử trùng theo quy định, tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối khu cách ly.

Trong thời gian cách ly, các công dân không những được chăm sóc y tế, kiểm tra sức khỏe hàng ngày, được phổ biến các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà còn được chăm sóc chu đáo về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt cá nhân.

Tặng hoa lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu cách ly.

Theo thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho công dân đến cách ly, đội ngũ quân y thuộc Bộ Chỉ huy cũng làm tốt công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình; bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.

Cũng liên quan phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính đến ngày 22/4, Bệnh viện Trung ương Huế đã lấy mẫu và tổ chức xét nghiệm gần 9.000 trường hợp (có những người phải xét nghiệm 8-9 lần). Ngoại trừ 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 vào các ngày 8 và 14/3/2020, còn lại đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Như vậy, trong hơn 1 tháng qua, tại TT-Huế không có thêm trường hợp mắc COVID-19. Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế dự kiến sẽ tổ chức xét nghiệm đối với công dân ở những địa điểm có dấu hiệu nghi vấn, có nguy cơ lây nhiễm cao.

Ngọc Văn