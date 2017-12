Tôn vinh những Giọt Hồng năm 2017

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, là 1 trong số 12 cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Giọt Hồng năm nay. Ban tổ chức còn trao giải thưởng Giọt Hồng cho 12 tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện.

Giải thưởng Giọt Hồng là sáng kiến của Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư nhằm tri ân, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hiến máu tình nguyện tại Hà Nội.

Giải thưởng dành cho tập thể được xét dựa trên các tiêu chí như số đơn vị máu do cơ quan, đơn vị vận động và hiến tặng; tỷ lệ % dân số hiến máu; số lần tổ chức hằng năm; tỷ lệ hiến máu nhắc lại; tổ chức vào thời điểm khan hiếm máu; hoạt động hiến máu được duy trì bền vững hằng năm và có nhiều nét sáng tạo; sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo đơn vị…

Đối với cá nhân, giải thưởng Giọt Hồng năm 2017 được trao cho các nhà quản lý, lãnh đạo đơn vị đã tích cực đóng góp cho phong trào hiến máu từ 5 năm trở lên; trực tiếp chỉ đạo các ngày hiến máu tại đơn vị; động viên, khuyến khích cán bộ, nhân viên, sinh viên tại đơn vị tham gia hiến máu thường xuyên… cũng như các ca sĩ, nghệ sĩ đồng hành với phong trào hiến máu.

Năm 2009, lần đầu tiên Báo Tiền Phong đã có sáng kiến và phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư tổ chức chương trình hiến máu “Chủ nhật đỏ” với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” với mong muốn những người bệnh được tiếp thêm sức khỏe trở về ăn Tết với gia đình.

Trải qua 10 năm phát triển, Chủ nhật Đỏ đã lớn dần cả về lượng và chất, tạo thành một thương hiệu riêng có của Báo Tiền Phong. Năm 2017 đã có 25 tỉnh thành tham gia Chủ nhật Đỏ, tiếp nhận gần 32.000 đơn vị máu. Năm 2018, năm thứ 10 diễn ra Chủ nhật Đỏ, con số đăng ký hiến máu đã vượt so với năm 2017.

Chương trình Chủ nhật Đỏ hiến máu cứu người do Báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức trong nhiều năm qua đã thực sự là những Giọt Hồng góp phần hồi sinh hàng trăm ngàn phận người không may mắc trọng bệnh. TS. Bạch Quốc Khánh , Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn giải thưởng này sẽ tiếp sức, khích lệ nhiều tập thể và cá nhân đồng hành cùng ngành y tế, đảm bảo nguồn máu an toàn cho điều trị để người bệnh không còn phải chờ máu vào các tháng Tết, tháng hè”.

Thái Hà