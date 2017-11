Tổng Bí thư kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, tình hình thiên tai, bão lụt diễn ra liên tục, gây nhiều thiệt hại cho nhân dân, song cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Quân đội đã phối hợp hiệu quả với Công an và chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của Hội nghị cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; thường xuyên nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, xã hội; đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Minh Tuấn