Tổng Bí thư: Xử lý nghiêm cán bộ chiến sĩ công an vi phạm pháp luật

Sáng 15/1, phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của Bộ Công an và lực lượng Công an nhân dân trong năm qua.

Theo Tổng Bí thư, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Còn xảy ra lộ, lọt bí mật

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, Tổng Bí thư cho hay, đã được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Nhiều vụ việc tồn tại từ những năm trước đã được triển khai đồng bộ, bài bản, thận trọng và giải quyết triệt để, đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được dư luận hết sức quan tâm, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng lưu ý cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những khuyết điểm, tồn tại như công tác quản lý cán bộ, bảo vệ nội bộ vẫn còn sơ hở, để xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh đó còn để xảy ra lộ, lọt bí mật trong ngành; ý thức và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa cao; một số ít còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu rèn luyện phấn đấu vươn lên, thậm chí suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Không để địch mua chuộc, tấn công nội bộ

Về nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư đề nghị cần tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đảng bộ Công an Trung ương phải tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII, khẩn trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngoài ra, phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phẩm chất đạo đức, lối sống, đi đôi với làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, lựa chọn, bố trí những người thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp Trung ương đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ trong tấn công tội phạm; không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ Công an.

Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý lực công an cần kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân.

Tiếp tục chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân; xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật. Cán bộ, chiến sĩ Công an phải là đội quân tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

“Phải thường xuyên rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ đã dạy, luôn luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"; không lợi dụng cương vị công tác, chức quyền để làm hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của người dân”, Tổng Bí thư lưu ý.

