TPHCM chuẩn bị cho hàng ngàn người cách ly trở về với gia đình

Quảng cáo

Ngày 1/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, hàng ngàn người sắp hoàn thành thời gian cách ly tại Khu cách ly thuộc đại học Quốc gia TPHCM sẽ được đưa về nhà trong thời gian tới.



Việc hàng ngàn người trở hết thời gian cách ly trở về với gia đình sẽ gây áp lực không nhỏ đến việc đảm bảo an ninh, an toàn trong giai đoạn cách ly toàn xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, một số người không phải cư ngụ tại TPHCM mà còn ở các tỉnh thành khác trong khi phương tiện công cộng đi lại hiện nay trở nên khó khăn hơn.

Trước tình hình trên, Trung tâm đã xây dựng phương án để đưa người cách ly về nhà sao cho an toàn, phù hợp nhất. Người rời khỏi khu cách ly vẫn tiếp tục tuân thủ biện pháp phòng bệnh như chia sẻ, hợp tác để quá trình rời khỏi khu cách ly một cách có an ninh, trật tự và an toàn.

Người cách ly trước khi rời khỏi khu cách ly cần thỏa mãn hai điều kiện là có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS – CoV-2 và hoàn thành đủ 14 ngày cách ly. Người cách ly vẫn phải tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 14 ngày nữa.

Thực hiện nghiêm túc các nội dung phòng bệnh theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Hạn chế tiếp xúc gần với người khác. Khi tiếp xúc cần đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách 2m. Hạn chế ra khỏi nhà, không tổ chức tiệc tùng, tụ tập đông người trong gia đình. Thực hiện rửa tay thường xuyên bằng nước sạch và xà phòng.

Đối với việc đi lại của những người hết thời hạn cách ly, người cư trú tại các tỉnh miền Tây, xe của TPHCM vận chuyển người từ khu cách ly về 4 điểm đón tập trung tại tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Vĩnh Long và Thành phố cần Thơ. Các điểm đón tập trung do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 bố trí. Từ đó, các tỉnh khác của miền Tây đưa xe đến đón người dân về địa phương.

Những người cư trú tại các tỉnh miền Trung, xe của thành phố vận chuyển người từ khu cách ly về điểm đón tập trung tại tỉnh Đồng Nai và TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), từ đó các tỉnh khác của miền Đông Nam Bộ và miền Trung đưa xe đến đón người dân về địa phương.

Riêng những người về địa phương bằng máy bay và tàu hỏa, người cách ly chủ động tìm phương tiện vận chuyển và đăng ký với Ban quản lý khu cách ly về địa điểm, phương tiện để về địa phương. Ban quản lý các khu cách ly gởi thông tin đến Bộ Tư lệnh thành phố, Sở Giao thông vận tải để phối hợp tổ chức điều xe đưa người cách ly đến nhà ga, sân bay.

Lập 8 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến quốc lộ Ngày 1/4, Công an tỉnh Đồng Nai cùng các ngành chức năng gồm Thanh tra giao thông, Y tế triển khai nhiệm vụ tại 8 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, tại TP Biên Hòa có 2 chốt được lập tại tuyến QL1A đoạn cầu Đồng Nai (phường An Bình, phường Long Bình Tân) và tuyến QL1K (phường Hóa An). Huyện Long Thành có 2 chốt tại QL51 (giáp ranh với tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) và điểm giao QL51 và đường cao tốc TP HCM- Long Thành – Dầu Giây. Tại huyện Thống Nhất lập 1 chốt tại điểm giao QL 1A với đường cao tốc TP HCM – Long Thành- Dầu Giây. Huyện Xuân Lộc lập 1 chốt tại tuyến QL1A đoạn giáp ranh với tình Bình Thuận. Huyện Cẩm Mỹ lập 1 chốt tại tuyến QL56 giáp ranh với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu . Huyện Tân Phú lập 1 chốt trên QL20 đoạn giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có đường bộ liên thông với các tỉnh, thành phố khác lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Cùng ngày, Sở GTVT Đồng Nai đã tạm ngưng vận chuyển hành khách công cộng bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch và bến đò ngang, bến đò dọc trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1-4 đến ngày 15-4. Theo Sở GT-VT, một số loại xe được hoạt động trong trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, các trường hợp cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia nước ngoài của doanh nghiệp, xe chuyên chở vật liệu sản xuất. Các chuyến xe này phải đáp ứng các điều kiện khử trùng xe, không vận chuyển quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 khách mỗi chuyến xe. Lái xe và khách đi xe phải được kiểm tra y tế và khai báo y tế theo quy định.

Ngô Bình-Mạnh Thắng