TPHCM có nhiều sáng tạo không để đổ gãy kinh tế do dịch COVID-19

Ngày 8/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ ban ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng còn lại của năm 2020.



Báo cáo cho thấy, TPHCM chiếm khoảng 22-23% GDP của cả nước; chiếm 25% ngân sách cả nước, 33% dịch vụ cả nước… Do đó, theo Thủ tướng Chính phủ, nếu TPHCM suy giảm sâu về kinh tế, cả nước sẽ bị ảnh hưởng và giảm thu ngân sách.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Với vị trí của TPHCM lớn như vậy, Thủ tướng Chính phủ đặt câu hỏi, TPHCM có những giải pháp gì trong thời gian tới? Thành phố phải chủ động ra sao trong khôi phục kinh tế? Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về vấn đề này. Giải pháp gì tới đây mà Trung ương phải chỉ đạo để tạo điều kiện, nhất là các công trình kết nối cho TPHCM.

Theo Thủ tướng Chính phủ, TPHCM là đô thị đặc biệt có vị trí quan trọng. Vừa qua TPHCM phòng chống dịch bệnh COVID-19 hết sức năng động, sáng tạo, quyết liệt đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Kinh tế TPHCM không bị đổ gãy do dịch COVID-19. Ảnh Văn Minh

Thủ tướng Chính phủ nói rằng, trong khó khăn chung của thế giới và trong nước bởi dịch bệnh COVID-19, TPHCM đã có nhiều nỗ lực trong phòng chống dịch bệnh, với quyết tâm cao cùng nhiều mô hình kinh doanh mới, hiệu quả…cho nên kinh tế thành phố không bị đổ gãy.

Đồng thời, Thủ tướng biểu dương TPHCM đã phát huy truyền thống thành phố nghĩa tình, tương thân tương ái như ATM gạo, những đóng góp của doanh nhân và nhân dân trong việc hỗ trợ người khó khăn trong dịch bệnh. "TPHCM cũng là một trong những địa phương triển khai sớm gói an sinh xã hội"- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh TTBC

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố 4 tháng đầu năm thấp hơn so với cùng kỳ do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. "Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 nhưng kinh tế TPHCM có nhiều điểm sáng"- ông Phong nói và cho biết, thời gian tới TPHCM chủ động chuyển sang trạng thái bình thường mới, tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh vừa khôi phục và phát triển kinh tế.

"TPHCM xác định trong thời gian tới sẽ còn có ca nhiễm bệnh nhưng sẽ ngăn chặn không lây ra cộng đồng, thực hiện các bộ tiêu chí trong các lĩnh vực kinh tế để phòng chống dịch, cũng như thực hiện một loạt các giải pháp để hồi phục và phát triển kinh tế"- ông Phong báo cáo.

TPHCM đề xuất nhiều giải pháp để khôi phục và phát triển kinh tế sau dịch bệnh. Ảnh Văn Minh

Ngoài ra, TPHCM đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động đến hết năm 2020, trong đó thực hiện nhiều nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cụ thể như hỗ trợ doanh nghiệp không bị phá sản, hỗ trợ sản xuất dịch vụ, hỗ trợ giảm chi phí sản xuất kinh doanh, khuyến khích sản xuất, mở rộng chuỗi giá trị gia tăng trong nước, đẩy nhanh quá trình số hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh các chương trình khởi nghiệp sáng tạo…

Triển khai quyết liệt dự án đường cao tốc TPHCM-Mộc Bài (Tây Ninh), thực hiện đúng tiến độ các dự án tuyến Metro số 1, tuyến Metro số 2, xây dựng 3 nhà máy xử lý rác sinh hoạt theo công nghệ mới đốt rác phát điện, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Văn Minh - Huy Thịnh