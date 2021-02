'TPHCM không có xe công đi lễ hội, dùng ngân sách tặng quà cho lãnh đạo...'

Quảng cáo

Chiều 18/2, UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Thành phố đã chỉ đạo các tổ chức, đơn vị rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc bố trí cán bộ, công chức, người lao động trực, lịch làm việc trong Tết, đặc biệt là các cơ quan đơn vị có trách nhiệm giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, không để công việc ùn tắc, trì trệ.

Đặc biệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã phối hợp với các nhà thầu thi công xuyên suốt trong các ngày nghỉ Tết đối với 2 công trình trọng điểm (hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ; sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh) với 30 cán bộ, công nhân tại mỗi công trường nhằm sớm hoàn thành, đưa vào phục vụ người dân.

Theo ông Võ Văn Hoan, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các ban ngành, các cấp không được rời khỏi thành phố. Đa số cán bộ công chức không về quê ăn Tết để kịp thời ứng phó các tình huống dịch bệnh phát sinh cũng như đảm bảo an toàn cho gia đình và công đồng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan

“TPHCM không có trường hợp các bộ lãnh đạo tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Không có trường hợp sử dụng xe công đi lễ hội trừ một số trường hợp thực thi công vụ. Thành phố không có trường hợp dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các ngành các cấp”, ông Hoan cho hay.

Lãnh đạo UBND TPHCM cho biết từ ngày 28/1 đến hết ngày 15/2, tổng sản lượng vận tải hành khách liên tỉnh thông qua các bến xe là 1.374.348 lượt khách với 97.648 lượt xe phục vụ (bình quân mỗi xe chở 14 hành khách), giảm 40% so với cùng kỳ năm 2020.

TPHCM tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ TP HCM đi tỉnh Quảng Ninh; Hải Dương; Thị xã Ayun Pa, huyện la Pa và Krông Pa (tỉnh Gia Lai) và ngược lại. Khối lượng vận chuyển hành khách công cộng thực hiện từ ngày ngày 2 đến ngày 15-2 ước đạt 12.422.851 lượt hành khách, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2020.

Trên địa bàn TPHCM xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, giảm 10 vụ (34,48%) so cùng kỳ năm 2020; làm chết 5 người, giảm 3 người (37,5%) so với cùng kỳ năm 2020; 21 người bị thương, bằng cùng kỳ năm 2020.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, TPHCM đã tổ chức 19 đoàn lãnh đạo đi thăm các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng và gia đình; 39 đoàn đại biểu đi thăm, tặng quà cho 159 đơn vị và 594.665 lượt đối tượng diện chính sách có công, chính sách xã hội, hộ nghèo, hộ khó khăn, văn nghệ sĩ bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; các hộ dân phải di dời, giải tỏa để phục vụ các dự án…

Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng người lao động, công nhân, sinh viên ở lại TPHCM dịp Tết đông hơn mọi năm. TPHCM đã kịp thời quan tâm, chăm lo Tết đến từng đối tượng tại các khu nhà trọ, ký túc xá; đồng thời chăm lo chu đáo cho người dân tại các khu cách ly, phong tỏa do ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo Tết đến với mọi người, mọi nhà. Tổng kinh phí chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 là 1.025 tỉ đồng, tăng gần 12 tỉ đồng so với năm 2020 là 1.013 tỉ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị phải đeo khẩu trang và tuân thủ quy định về giãn cách

Ngoài ra, tiếp tục phát huy nét đẹp văn hóa, truyền thống nghĩa tình "TP HCM vì cả nước, cùng cả nước", TP đã tổ chức 13 đoàn do lãnh đạo TP thăm, tặng quà Tết cho đồng bào tại 35 tỉnh, thành bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, xâm nhập mặn, hạn hán trong năm 2020… với số tiền 18,81 tỉ đồng.

Ông Võ Văn Hoan cho biết phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội trong dịp Tết Tân Sửu giảm so với năm ngoái (44 vụ phạm pháp hình sự, giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2020) nhưng tình trạng đốt pháo trái phép, pháo tự chế vẫn xảy ra ở một số quận huyện. Vẫn còn tình trạng đốt pháo trái phép đêm 30 Tết.

Lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý hành chính 7 vụ với 7 người mua bán, tàng trữ pháo trái phép; phát hiện và xử lý 68 vụ với 74 người đốt pháo trái phép, thu giữ khoảng 200 kg pháo các loại.

“Tình trạng bắn pháo hoa tự phát trong dịp Tết vừa rồi khiến dư luận bức xúc. Các ý kiến cho rằng năm nay do có quy định được phép bắn pháo hoa không gây tiếng nổ nên xảy ra tình trạng lợi dụng bắn pháo hoa nhưng gây tiếng nổ, ảnh hưởng không nhỏ đến mọi người xung quanh", ông Hoan nói.

Huy Thịnh