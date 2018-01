TPHCM: Sắp xếp vỉa hè 'còn nóng vội'

Đề cập việc xóa các bãi giữ xe trên địa bàn quận 1, TPHCM mấy ngày qua, ông Nguyễn Lê Ninh cho rằng bất kỳ việc gì nếu làm phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống. Cụ thể là phải tổ chức, sắp xếp cho hợp lý trong điều kiện có thể.

“Khéo co thì ấm”

“Nếu những người quản lý xã hội có tâm vì cộng đồng thì người ta sẽ tuỳ vào hoàn cảnh để sắp xếp. Đương nhiên là “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Cứ làm theo ý người này, phải thế nọ, thế kia nhưng thực tiễn không cho thì sao? Quận 1 là trung tâm thành phố, có mật độ dân số, mật độ đi lại rất cao. Tổ chức lại thì phải xem mình có gì, hoàn cảnh như thế nào mà thu xếp cho hợp lý. Hợp lý ở đây là phải xét là do điều kiện khách quan, môi trường, bối cảnh xã hội…”, ông Ninh nói.

Ông Nguyễn Lê Ninh cho rằng TPHCM từ lúc mở cửa cứ tự nở ra, phát triển tự phát và lúc đó lãnh đạo đã không lường trước được mọi vấn đề nên cứ chạy theo giải quyết phần ngọn.

“Cứ thấy bừa bãi dẹp đi thì người dân đi lại bằng gì? Giữ xe ở đâu? Vào quận 1 mà gặp khó khăn thì người ta không đến. Mà cho giữ xe búa xua, với gần 50 bãi thì ai đứng ra tổ chức? Tôi nghe nói là có rất nhiều nhóm lợi ích trong dịch vụ trông giữ xe. nhiều khi, họ lợi dụng khẩu hiệu “vì nước, vì dân” để trục lợi riêng”, ông Ninh nói.

TS Trần Quang Thắng, Đại biểu HĐND TPHCM cho rằng việc tổ chức, lập lại các bãi giữ xe là chuyện bắt buộc phải làm để đáp ứng nhu cầu của người dân. Khi lập lại thì phải tổ chức một cách hợp lý hơn chứ không phải lập lại như cũ.

“Chúng ta đang làm những chuyện rất thiếu kế hoạch, thiếu chuyên nghiệp. Muốn sắp xếp, tổ chức lại các bãi giữ xe nhưng quá trình làm thì nóng vội dẹp hết nên bây giờ phải tái lập và điều chỉnh cho hợp lý”, ông Thắng nói.

Không nên tạo “độc quyền”

Ông Nguyễn Lê Ninh đặt vấn đề: Những bãi giữ xe đó ai quản lý? Tiền giữ xe đi đâu… những chuyện đó xuất phát từ công tác quản lý xã hội chưa tốt.

“Bất cứ một giải pháp nào tác động đến dân phải xem xét một cách thấu đáo, nếu trước mắt chưa tổ chức kịp thì có thể triển khai một số giải pháp tạm thời”, ông Ninh nói.

Ông Nguyễn Lê Ninh cho rằng UBND TPHCM nên xã hội hoá, cho phép nhiều chủ thể tham gia, không nên giao khoán việc tổ chức các bãi xe cho Công ty Dịch vụ công ích TNXP vì dễ dẫn đến độc quyền và sai lầm mà dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh là một ví dụ.

Còn ông Trần Quang Thắng ví von việc chỉ giao dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn quận 1 cho lực lượng TNXP thì không khác gì… chỉ định thầu khi thực hiện dự án. Chỉ định thầu thì thường đem đến nhiều kết quả không mong muốn. Nên tổ chức lại các bãi giữ xe theo hướng lực lượng TNXP là hạt nhân, nòng cốt, chủ lực nhưng không nên độc quyền trong việc trông giữ xe. Và phải chú ý đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ giữ xe.

Đối với việc chủ tịch UBND quận 1 ra văn bản được dư luận ví von là “trói chân” ông Đoàn Ngọc Hải (Phó CT quận 1 – PV), TS Trần Quang Thắng cho rằng mong muốn của lãnh đạo cấp quận là nâng cao trách nhiệm của cấp thừa hành (các phường). Cấp trên không trực tiếp chỉ đạo, áp đặt cấp dưới, để cấp dưới tự giác và chủ động…

“Nhưng rất tiếc nhiều phường không có tính tự giác, chủ động và nghiêng về lợi ích trước mắt nhiều hơn. Điều “chết người” là ở chỗ đó. Cấp dưới lợi dụng sự chỉ đạo của cấp trên để mưu đồ riêng. Trong khi đó sự nghiêm minh trong công tác xử lý cán bộ vi phạm, không làm được việc chưa đảm bảo”, ông Thắng phân tích.

Huy Thịnh