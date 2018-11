TPHCM sơ tán hơn 4.000 dân ven biển tránh bão số 9

Dự báo do ảnh hưởng cơn bão số 9 , từ chiều và đêm nay có mưa rất to (200-250mm) và có khả năng dông, lốc xoáy. Nguy cơ rất cao mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập lụt diện rộng. Việc đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân được đặt lên hàng đầu.