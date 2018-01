TPHCM thí điểm chợ thực phẩm 'sạch'

Chợ đầu mối Hóc Môn là nơi cung cấp lượng thịt heo lớn nhất cho TP với thị phần luôn chiếm 50% - 55%. Chợ có cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng tương đối nhu cầu kinh doanh thực phẩm, có khu nhà lồng chuyên kinh doanh thịt heo. Còn chợ Bến Thành là biểu tượng đặc trưng của chợ truyền thống TPHCM, là chợ loại 1 trong quy hoạch, trung bình có trên 10.000 lượt khách đến tham quan và mua sắm mỗi ngày. Chợ có khu kinh doanh ngành hàng thực phẩm riêng biệt, có cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng tương đối nhu cầu kinh doanh thực phẩm.

Đại diện Ban quản lý ATTP TP cho biết, hiện ban đã bố trí 8 đội quản lý ATTP liên quận, huyện và 2 đội quản lý ATTP ở 2 chợ đầu mối của TP là Hóc Môn và Bình Điền. Có 3 tiêu chí cơ bản mà tiểu thương phải đáp ứng là có giấy phép đăng ký kinh doanh, có giấy xác nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng hóa vào chợ phải có nguồn gốc. Tại chợ đầu mối Hóc Môn sẽ có đội quản lý ATTP gồm 14 cán bộ. Cán bộ của đội sẽ phối hợp với ban quản lý chợ giám sát nguồn gốc thịt thông qua mã truy xuất nguồn gốc. Nguồn thịt được giám sát an toàn được cung cấp đến các chợ truyền thống và tiểu thương bán lẻ khác. Ngoài thịt heo, cán bộ của đội cũng hướng dẫn tiểu thương mở sổ ghi chép nguồn gốc nhập, xuất các mặt hàng khác như rau, củ, quả...

Người dân có thể yên tâm mua thịt heo ở chợ thực phẩm sạch

Còn ở chợ Bến Thành không bố trí đội quản lý ATTP, mà trách nhiệm quản lý ở ban quản lý chợ. Đội quản lý của Ban ATTP TP sẽ phối hợp với ban quản lý chợ và phòng y tế quận thường xuyên hướng dẫn tiểu thương mở sổ truy xuất nguồn gốc, ghi chép nguồn hàng, số lượng bán hằng ngày để theo dõi. Đội quản lý ATTP phụ trách địa bàn sẽ phối hợp với ban quản lý chợ để thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm.

Quá trình kiểm tra, giám sát, Đội quản lý ATTP phát hiện thực phẩm, hàng hóa tại 2 chợ này có dấu hiệu vi phạm ATTP sẽ lấy mẫu giám định. Nếu kết quả có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan – Trưởng ban quản lý ATTP TPHCM cho rằng: “Thực tế ghi nhận điều kiện kinh doanh tại chợ còn kém nên cần thực hiện những dự án thí điểm như dự án của TP để nâng cấp, cải thiện. Theo tôi, bản thân chợ, tiểu thương tại chợ cũng phải tự đầu tư nâng cấp, kiểm soát nguồn thực phẩm để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Gần đây, kênh phân phối hiện đại phát triển mạnh, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tốt hơn. Do đó, nếu kênh phân phối truyền thống không thay đổi sẽ mất khách".

Uyên Phương