Trao quà cho cựu TNXP Nghệ An nhân dịp 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng 30 suất quà cho 30 gia đình liệt sỹ, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

"Đối với các hoạt động từ thiện, tình nghĩa được công an tỉnh Nghệ An chú trọng và thực hiện thường xuyên trong nhiều năm qua. Trong đó, hướng đến các gia đình thương binh, gia đình liệt sỹ, bà mẹ VNAH, cựu TNXP, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa... tổ chức các chương trình Bát cháo tình thương ở các bệnh viện thuộc địa bàn tỉnh... Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy các hoạt động Uống nước nhớ nguồn... tô thắm thêm màu áo Công an nhân dân", Đại tá Hồ Văn Tứ chia sẻ.