Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới tại An Giang, Long An, Hòa Bình

Sáng 13/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với 3 lãnh đạo sở thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý.



Theo đó, ông Nguyễn Duy Toàn, Giám đốc Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời hạn 5 năm kể từ ngày 10/2/2020.



Ông Trần Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, được điều động, bổ nhiệm

giữ chức Giám đốc Sở Tài chính, thời hạn 5 năm kể từ ngày 10/2/2020.



Ông Trương Bá Trạng được bổ nhiệm lại chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời hạn 5 năm kể từ ngày 3/12/2019.

Ngày 12/2, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Long An giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Cũng trong ngày 12/2, ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đã chủ trì công bố quyết định về công tác cán bộ tại Báo Long An. Theo quyết định, ông Phùng Tấn Tú, Trưởng phòng Xây dựng Đảng - Nội chính và Bạn đọc, Báo Long An được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Long An.

Chiều 12/2, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế đã trao quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế điều động và bổ nhiệm ông Vũ Hồng Long - Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế, Tổng cục Thuế, giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình.

Vĩnh Long có Chủ tịch tỉnh mới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 222/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



Ông Lữ Quang Ngời sinh ngày 4/4/1972, trình độ chuyên môn Đại học Luật Kinh tế, Thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng - Chính quyền nhà nước và đang là nghiên cứu sinh ngành Chính trị học. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Lữ Quang Ngời đã trải qua các vị trí công tác như: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Bí thư Huyện ủy Tam Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh...



* Tại Quyết định số 223/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Quang, để nghỉ hưu theo chế độ.

Luân Dũng