Trao tặng nhà tình nghĩa, quà cho cựu TNXP tại Nghệ An

Ngày 31/10, Tập đoàn Phúc Sơn phối hợp với báo Tiền Phong, Công an tỉnh Nghệ An và Hội cựu TNXP tỉnh Nghệ An trao tặng nhà tình nghĩa, tặng quà hỗ trợ cựu TNXP nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2018). Buổi lễ với sự có mặt của thân nhân 7 gia đình liệt sỹ C332 và 23 cựu TNXP bị thương khi đang công tác tại đường 15A, đường 30 Truông Bồn. Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng 30 suất quà cho 30 gia đình liệt sỹ, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Nhà báo Trần Quang Long, Trưởng Đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An, Hà Tĩnh đại diện đơn vị phối hợp Tập đoàn Phúc Sơn trao biển tượng trưng tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá 250 triệu đồng cho cựu TNXP tỉnh Nghệ An.

Cảnh Huệ