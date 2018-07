Trộm xe và súng công cụ hỗ trợ của công an xã

Chiều 10/7, nguồn tin từ UBND xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết công an huyện này đang khẩn trương điều tra truy xét vụ mất trộm xe máy và khẩu súng công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su của công an viên phụ trách ấp cùng nhiều viên đạn."Camera an ninh trên tuyến giao thông ghi lại hình ảnh đối tượng và phương tiện chạy ra hướng Quốc lộ 1"- đại diện UBND nói.Khoảng 20 giờ ngày 8/7, ông Đặng Văn Kỷ, công an viên xã Nhựt Chánh phụ trách địa bàn ấp 8, hết ca trực nên trở về nhà tại ấp 8. Dựng xe máy bên hiên nhà, ông Kỷ đóng cổng phía trước lại như thường ngày.Khoảng 30 phút sau, một đối tượng đột nhập, dùng chìa vạn năng mở ổ khóa, trộm xe. Phát hiện mất xe, ông Kỷ lập tức báo xã và Công an huyện Bến Lức để chốt chặn nhưng không hiệu quả. Bên trong cốp xe có trang phục công an xã, khẩu súng ngắn loại công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su cùng hàng chục viên đạn.Trích xuất camera an ninh dọc tuyến giao thông, công an nhận dạng được chiếc xe và đối tượng nghi vấn vụ trộm.

Theo Người Lao Động