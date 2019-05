Trung tá CSGT bị thương nặng khi gặp 'quái xế'

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30p (ngày 8/5), Trung tá Âu Văn Kiện – Đội CSGT 46 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đang cùng tổ công tác tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 46B. Khi đến xóm Khoa Đà 1, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS: 37N1 - 63293 không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra theo quy định.

“Tài xế xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao nên khi thấy CSGT thì luống cuống, mất lái đâm vào anh Kiện”, nguồn tin cho biết.

Cú đâm mạnh khiến Trung tá Kiện cùng tài xế xe máy ngã ra đường và bị thương nặng. Ngay sau đó, cả hai người được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thông tin ban đầu cho biết, tài xế xe máy tên Kiên, làm công an viên xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện, vụ tai nạn đang được làm rõ.

Cảnh Huệ