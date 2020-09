Trưởng ban tổ chức Trung ương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Lạng Sơn

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 có 350 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 65 nghìn đảng viên thuộc 15 đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban tổ chức trung ương và đại diện lãnh đạo các ban, ngành trung ương dự đại hội.

Đại hội đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII long trọng tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 25-27/9. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban tổ chức trung ương mong muốn Lạng Sơn nỗ lực hơn nữa, giành nhiều thành tựu quan trọng, đưa địa phương lớn mạnh, giàu đẹp .Ảnh: Duy Chiến

Đồng chí Hồ Thiến Thiệu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt đại hội trình bày báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 5 năm qua và phương hướng nhiệm kỳ tới .Ảnh: Duy Chiến

Các đại biểu dự đại hội Tỉnh đảng bộ Lạng Sơn lần thứ XVII .Ảnh: Duy Chiến

Cuối buổi sáng (26/9), đại hội đã tiến hành bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới .Ảnh: Duy Chiến

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ: Bằng những nỗ lực của toàn đảng bộ, kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, năng lực sản xuất, kinh doanh được nâng lên; nông, lâm nghiệp có nhiều mô hình sản xuất mới hiệu quả; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Cụ thể về kinh tế: cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực, ngành nông, lâm nghiệp chiếm 20,83%, công nghiệp – xây dựng 23,55%, dịch vụ 50,87%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,75%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 44,5 triệu đồng (gấp 1,44 lần so với năm 2015). Năm 2020, toàn tỉnh có 74/207 xã đạt chuẩn nông thôn mới (65/181 xã sau sáp nhập), tăng 61 xã so với năm 2015; số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn tỉnh đạt 12,7 tiêu chí/xã, tăng 5,3 tiêu chí/xã; có 07 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng được 30 khu dân cư kiểu mẫu; thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, đời sống của nhân dân được nâng lên, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát huy được vai trò kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng và đổi mới cơ cấu kinh tế của tỉnh; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước cải thiện. Lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác cải cách tư pháp triển khai thực hiện tích cực. Hoạt động đối ngoại ngày càng hiệu quả; năng lực hội nhập quốc tế được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, với quyết tâm chính trị cao, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Để Lạng Sơn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong thời gian tới, địa phương cần làm tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng tổ chức đảng, phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, xã hội. Tranh thủ lợi thế, thời cơ để đưa Lạng Sơn trở thành một tỉnh giàu, đẹp, văn minh.

Trước đó, đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức dâng hương tại khuôn viên lưu niệm Hồ Chí Minh, nghĩa trang liệt sỹ thành phố Lạng Sơn và tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ.



Cũng tại phiên khai mạc sáng nay (26/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 53 đồng chí.

Nguyễn Duy Chiến