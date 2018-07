Trưởng đồn Công an lái xe tông chết người

TP - Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết, công an tỉnh Đắk Nông đang điều tra vụ trung tá Hoàng Anh Tuấn - Đồn trưởng Đồn Công an khu công nghiệp Nhân Cơ (xã Nhân Cơ) điều khiển ô tô gây tai nạn chết người.