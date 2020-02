Trường học đối phó với virus corona mới

Quảng cáo

Đa số các địa phương cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/2, có 4 địa phương chưa thông báo thời gian học sinh nhập học trở lại gồm: Nghệ An, Khánh Hoà, Hà Tĩnh, Điện Biên. Đặc biệt, tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) sau khi phát hiện 1 học sinh lớp 10, Trường THPT Võ Thị Sáu dương tính với virus corona mới, 41 học sinh cùng lớp và 6 giáo viên dạy học ở lớp này hiện đang được cách ly và theo dõi sức khoẻ sát.



Ông Phạm Ngọc Thiệu, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu cho biết, ngay sau khi có kết quả em N.T.T.D., học sinh lớp 10 của trường dương tính với virus corona mới do lây nhiễm từ chị gái từ Vũ Hán trở về, nhà trường lập tức có báo cáo gửi Sở GD&ĐT về lịch trình di chuyển, những người học sinh tiếp xúc về Sở.

Ngay sau đó, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có báo cáo về việc virus corona mới đã xâm nhập trường học. Các quan chức năng cùng cán bộ y tế đã kết hợp hướng dẫn học sinh, giáo viên đã tiếp xúc với học sinh thực hiện cách ly và theo dõi chặt chẽ sức khoẻ của 6 học sinh trong lớp tiếp xúc gần bệnh nhân và các học sinh, giáo viên có tiếp xúc. Đến thời điểm này, sau 9 ngày tiếp xúc, học sinh và giáo viên đã tiếp xúc học sinh chưa có biểu hiện bất thường gì.

Tại Phú Thọ, ông Trịnh Thế Quyền, Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo, trên địa bàn có 295 học sinh, sinh viên nước ngoài, trong đó có 27 giáo viên, sinh viên Trung Quốc. Địa phương này đưa ra 3 tình huống để đối phó với tình hình dịch bệnh để không bất ngờ. Trong đó, tình huống chưa ghi nhận trường hợp dương tính với virus corona mới, các nhà trường được yêu cầu dừng tất cả hoạt động tập thể ngoài trời cũng như tham quan, dã ngoại. Theo dõi chặt sức khỏe của học sinh, yêu cầu tất cả học sinh có biểu hiện ho, sốt nghỉ học để theo dõi.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đến thời điểm này học sinh vẫn đang được giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tình hình chặt chẽ, phối hợp phụ huynh, địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các trường học được phun khử khuẩn. Tuy Nghệ An là địa phương mới cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học gần đây nhưng trước đó đã cho hơn 1.000 học sinh 6 huyện vùng biên giới nghỉ học để theo dõi sức khoẻ do có người thân đi lao động nước ngoài trở về. Đến thời điểm này, sức khoẻ của học sinh không có biểu hiện gì bất thường.

Trong bối cảnh dịch bệnh, học sinh toàn quốc nghỉ học kéo dài, học sinh lớp 9, lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, chất lượng học tập. Một giáo viên dạy online tại Hà Nội cho biết, những ngày qua, thầy tăng các buổi dạy, chữa bài online có lượt học sinh theo dõi và chia sẻ lên con số hàng nghìn lượt. Thời điểm này, học sinh lớp 12 ôn thi THPT quốc gia tăng cường chữa các dạng đề kiểm tra học kỳ I có cấu trúc tương tự đề thi, đề minh hoạ của năm 2019.

Tuy nhiên, các giáo viên địa phương nói rằng, chỉ có một số trường ở TP hướng dẫn giáo viên soạn giáo trình, hướng dẫn học sinh học trực tuyến, đa số học sinh ở các địa phương nghỉ học hoàn toàn. Nhất là trong bối cảnh nghỉ học vì dịch bệnh, các Sở GD&ĐT quán triệt giáo viên không được gom học sinh học nhóm, học thêm nên chủ yếu học sinh được giáo viên giao bài tập để tự học ở nhà.

Sau đợt nghỉ kéo dài này, các Sở GD&ĐT sẽ xây dựng kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường để tổ chức học bù cho học sinh một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trường hợp cần thiết, tổ chức một số buổi học bù vào thứ bảy hoặc chủ nhật để bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, trong kế hoạch dạy học có 2 tuần dự phòng, tuy nhiên trong trường hợp học sinh nghỉ học kéo dài, Bộ sẽ lùi thời gian kết thúc năm học vào tháng 6 và có thể lùi thời gian thi THPT quốc gia.

Hà Linh