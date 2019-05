Trường mầm non phát hoả giữa trưa, phụ huynh nháo nhác đến đón con

TPO - Một đám cháy bùng phát tại trường mầm non làm hàng trăm trẻ ở bán trú tại trường mầm non phải di tản ra ngoài. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người.