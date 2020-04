Tự nhận mắc COVID-19 ngày 'Cá tháng Tư', nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng

Quảng cáo

Ngày 2/4, thông tin từ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa xử phạt hành chính đối với Vi Văn Tinh (trú xã Cắm Muộm, huyện Quế Phong) 10 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, sáng 1/4, ngày “Cá tháng Tư”, tài khoản Facebook Thằng Hầu đăng tải trạng thái: “Dương tính với covid19 rồi làm sao đây …. toang rồi … Bà con ơi…” để trêu đùa bạn bè.

Dòng trạng thái của Tinh trên mạng xã hội Facebook

Ngay lập tức, công an huyện Quế phong đã triệu tập thanh niên này lên làm việc. Tại cơ quan công an, Tinh thừa nhận đăng tải là không đúng sự thật. Nam thanh niên bị xử phạt 10 triệu đồng, đồng thời yêu cầu xóa bỏ bài viết trên mạng xã hội.

Vi Văn Tinh tại cơ quan công an

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An đã xử phạt 51 trường hợp, trong đó có 42 người đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch COVID-19 và 9 trường hợp nâng giá, găm hàng khẩu trang, thiết bị y tế với tổng mức xử phạt hơn 500 triệu đồng.

Thu Hiền