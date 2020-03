Tung tin 'chợ đóng hết rồi', người phụ nữ bán cá bị triệu tập

Quảng cáo

Ngày 31/3, Thông tin từ Công an xã Hội Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệu tập chị N.O (trú xã Hội Sơn) để làm rõ, xử lý hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Trước đó, khoảng 18h50 ngày 28/3, tài khoản Facebook cá nhân Onh Ngo chia sẻ lên trang Anh Sơn online dòng trạng thái: "Chợ đóng hết rồi. Do nhu cầu bạn bè, anh em, chiều nay em quét cá bữa cuối để nghỉ dịch. Còn mấy con cá tràu và một con cá trắm hơi to, mai ai ăn mình ship tại nhà luôn nhé. Ai có nhu cầu alo theo sđt…".

Dòng trạng thái mà chị N.O đăng tải trên Facebook

Sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều người dân vô cùng hoang mang, lo lắng; nhiều người vội vàng đi mua thực phẩm để tích trữ.

Nhận được tin, sáng 30/3, Ban công an xã đã triệu tập người phụ nữ trên lên làm việc, nhắc nhở về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận.

Tại cơ quan công an, N.O thừa nhận: Do cá bắt dưới ao của gia đình bán chưa hết, trong khi chợ đã muộn nên bản thân đăng thông tin trên chỉ để bán cá. Người phụ nữ này đã gỡ bài viết và đăng tải thông tin đính chính ngay sau đó.

Chị N.O tại cơ quan công an

Lãnh đạo UBND xã Hội Sơn khẳng định, không có chuyện xã đóng chợ để phòng dịch.

Tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm phòng chống dịch COVID-19, trong đó, từ 0h ngày 28/3, tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ văn hóa. Riêng, các chợ dân sinh, siêu thị tổng hợp, cửa hàng tạp hóa… vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Thu Hiền