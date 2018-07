Tướng Bùi Văn Thành đã đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Vũ 'nhôm'

Không chỉ vi phạm khi ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công, theo kết luận của Bộ Chính trị, Trung tướng Bùi Văn Thành đã tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn.

Đối với Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, theo kết luận của Bộ Chính trị, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, đã ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của ngành Công an và cá nhân, gây dư luận xấu trong xã hội.

Trước đó, liên quan đến vụ án "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước", "Trốn thuế", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" của Phan Văn Anh Vũ, ngày 17/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn, sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng với đó, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an, sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kế hoạch, ngày 30-31/7, TAND Hà Nội dự kiến mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" với bị can Phan Văn Anh Vũ và các đồng phạm.

Theo cơ quan điều tra, ông Vũ còn là bị can tại một số vụ án khác, trong đó có vụ án sai phạm mua bán nhà đất công sản tại Đà Nẵng và nhiều địa phương. Khi mở rộng điều tra vụ án này, Bộ Công an đã khởi tố bị can với ông Trần Văn Minh (cựu chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2006-2011), Văn Hữu Chiến (cựu chủ tịch UBND Đà Nẵng năm 2011-2014) cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, theo điều 219 và 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Văn Kiên