Tướng Ngô Minh Châu được giới thiệu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Chiều 26/4, Thành ủy TPHCM đã họp mặt tướng lĩnh cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM.

Tại buổi họp mặt, trước băn khoăn của một số tướng lĩnh về thiếu hụt nhân sự lãnh đạo UBND TPHCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian nói về công tác tổ chức cán bộ.

Ông Nhân cho biết việc điều chuyển vị trí công tác của Phó chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng sang làm phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy là do nhu cầu sắp xếp, lựa chọn người phù hợp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân

Đối với lĩnh vực nội chính mà ông Huỳnh Cách Mạng từng phụ trách, lãnh đạo TPHCM nhận thấy cần phải chọn một người có chuyên môn, chuyên ngành về luật để phụ trách lĩnh vực này.

“Lãnh đạo thành phố đã bàn và thống nhất làm quy trình nhân sự, giới thiệu ông Ngô Minh Châu, phó giám đốc Công an TPHCM để xin điều ông Châu về làm phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách nội chính. Hiện Bộ Công an đã đồng ý. Các quy trình đang tiến hành, nếu kịp, ngày 11/5 tới HĐND TPHCM sẽ bầu 2 phó chủ tịch, trong đó có vị trí phó chủ tịch UBND TPHCM phụ trách nội chính và đến tháng 6 bầu phó chủ tịch phụ trách văn hóa xã hội thay chị Nguyễn Thị Thu”, ông Nhân cho hay.

Thiếu tướng Ngô Minh Châu sinh năm 1964 tại xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TPHCM), trình độ Đại học An ninh nhân dân; Đại học Kinh tế; Thạc sĩ Luật; Cử nhân lí luận chính trị. Ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kì 2016 - 2021, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM (đơn vị bầu cử số 10, gồm quận 8 và huyện Bình Chánh).

Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó giám đốc Công an TPHCM là đại biểu Quốc hội khóa 14

Thiếu tướng Nguyễn Minh Châu lần lượt giữ các chức vụ quan trọng tại Đội An ninh Nhân dân thuộc Công an quận 8 trước khi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị 1 Công an TPHCM; Phó Trưởng Công an quận rồi Trưởng Công an quận 8.

Từ tháng 5/2007 đến nay, thiếu tướng Ngô Minh Châu là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Ông đã được tặng thưởng Huy chương “Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhất.

Vừa qua, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết TPHCM đã làm quy trình 5 bước để kiện toàn hai Phó Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách khối kinh tế và khối nội chính và đang chờ ý kiến của Trung ương. Ngoài ra, UBND TPHCM đang tiếp tục làm quy trình nhân sự kiện toàn Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hóa – xã hội để giải quyết bài toán thiếu lãnh đạo, ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND TPHCM.

Hiện nay, trong bộ máy thường trực UBND TPHCM đang thiếu trầm trọng nhân sự lãnh đạo chủ chốt sau khi Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa xin từ nhiệm (sau đó xin nghỉ việc) vì lý do sức khỏe; Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu đột ngột qua đời (ngày 20/2) và Phó Chủ tịch Huỳnh Cách Mạng chuyển công tác sang làm Phó Trưởng ban (thường trực) Ban Tổ chức Thành ủy.

Huy Thịnh