UBATGT kiến nghị Thủ tướng về vận chuyển hàng nguy hiểm, dễ cháy

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ. Đặc biệt là xe chở xăng dầu, hóa chất gây thiệt hại lớn về người và tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội.Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ, Ủy ban ATGT Quốc gia kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ GTVT: Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ, đặc biệt với chở xăng dầu và hóa chất. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.Bộ GTVT phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các quy định pháp luật về an toàn vận tải đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ.Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong chuyên chở hàng nguy hiểm, dễ cháy nổ, đặc biệt là xăng dầu, hóa chất. Chú trọng xử lý các vi phạm quy định về tốc độ, tránh vượt xe, quy định về nồng độ cồn với lái xe; quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện và người lái khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ.Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đối với loại hình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ; xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.Các bộ ngành, địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông đối với lái xe.Trước đó, ngày 22/11, xe ô tô chở xăng dầu biển kiểm soát 93C – 2689, do tài xế Thạch Văn Phong (quê Trà Vinh) điều khiển, khi qua địa bàn xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, Bình Phước) đã va chạm với xe ba gác, xe ô tô mất lái lao qua dải phân cách và lật.Xăng, dầu từ xe bồn đã gây cháy hàng chục căn nhà, làm 6 người chết, nhiều người bị thương.Ngày 5/9, xe bồn chở xăng cũng gặp tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, sau đó lật và phát nổ làm cầu Ngòi Thủ (Yên Bái) hư hỏng nặng, tới nay chưa khắc phục xong.