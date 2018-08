Va chạm trên sông, 1 công nhân tử vong

Ngày 20/8, ông Ngô Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Khánh An (huyện U Minh, Cà Mau) cho biết, vừa xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, một công nhân gặp nạn, tử vong.Trước đó, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, 10 công nhân đi đò dọc từ bên này sông Vàm Cái Tàu, thuộc địa bàn ấp 6, xã Khánh An (U Minh) sang bên kia sông, va chạm với phương tiện đường thuỷ khác, một công nhân tử vong.Nạn nhân xấu số là Nguyễn Thanh Hiền, 31 tuổi, ở huyện Long Điền (Vũng Tàu).Chiếc đò dọc mang biển kiểm soát CM-2370 do ông Nguyễn Hoàng Nhung, 58 tuổi, ở xã Khánh An (U Minh) điều khiển, chở 10 công nhân đang bảo trì Cty Điện lực- Dầu khí Cà Mau, chạy hướng thành phố Cà Mau đi huyện U Minh.Khi đến đoạn sông gần Nhà máy Đạm Cà Mau, va chạm với phương tiện thủy đi thu mua lúa, mang biển kiểm soát AG -10386 do anh Đào Văn Thắng, 33 tuổi, ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) điều khiển.Cú va chạm khiến đò dọc lật úp, những công nhân lội vào bờ. Còn Nguyễn Thanh Hiền không biết bơi lội, ngạt nước, không cứu vớt kịp.Sau gần 2 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể Nguyễn Thanh Hiền, tổ chức khám nghiệm, bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.Công an huyện U Minh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên Hương