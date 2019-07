Vì sao cử nhân ra trường không viết nổi đơn xin việc?

Quảng cáo

Tại buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 đạt 94,06% và có sự khác biệt giữa các địa phương, vùng miền.

Đáng lưu ý, tại kỳ thi này vẫn xảy ra sai sót ở một số Hội đồng thi do lỗi của cán bộ coi thi, in sao đề thi như việc phát nhầm đề thi cho thí sinh, in thiếu đề thi dẫn đến thí sinh phải làm thi muộn so với giờ quy định; hay một số cán bộ coi thi ký nhầm ô giấy thi của thí sinh…

Dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song đại biểu Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, kết quả này vẫn chưa được như mong muốn. Bởi với phương thức thi hiện tại, với hai mục tiêu là đảm bảo an toàn và phổ điểm thì chỉ có thể duy trì ở một số năm tiếp theo, cho đến khi có chương trình sách giáo khoa mới ở tất cả cấp học phổ thông. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nhìn nhận rõ, nếu kỳ thi không đánh giá đúng năng lực dạy và học thì kỳ thi cũng chỉ mang tính chất đối phó.

Cùng với đó, nhiều đại biểu cũng băn khoăn về xu hướng tuyệt đối hóa việc ra đề trắc nghiệm mà bỏ qua hình thức tự luận. Viện dẫn về những trường hợp cử nhân ra trường không viết nổi cái đơn xin việc, theo ông Phạm Tất Thắng, đây là hệ quả của việc lạm dụng sử dụng hình thức thi trắc nghiệm, làm giảm năng lực tư duy của học sinh. Đại biểu đề nghị, cấu trúc đề thi nên kết hợp cả trắc nghiệm và tự luận, đảm bảo tỷ lệ phù hợp để đánh giá đầy đủ năng lực của học sinh.

Môn Toán, Lịch sử có nên thi trắc nghiệm?

Qua tiếp xúc cử tri và giám sát tại địa phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Ngô Thị Minh khẳng đinh, kỳ thi “2 trong 1” giúp giảm tải áp lực cho phụ huynh, học sinh, tính khách quan cao hơn khi đưa giảng viên của các trường đại học xuống địa phương coi thi. Nhưng dư luận lại đặt câu hỏi chi phí cho khoảng 5 nghìn giảng viên đại học về địa phương được bố trí như thế nào?

Bà Minh đề nghị làm rõ các khâu, từ việc ký hợp đồng, đấu thầu, nghiệm thu phần mềm chấm thi trắc nghiệm, đặc biệt cần tiếp tục hoàn thiện phần mềm để ngăn chặn sự can thiệp có chủ đích gây hậu quả lớn cho công tác chấm thi. Về hình thức thi, trong giai đoạn tiếp theo, cần chú trọng điều chỉnh dạy và học hướng tới phát triển toàn diện năng lực học sinh.

Đặc biệt đối với môn Toán và môn Lịch sử, Bộ nên khảo sát, nghiên cứu, tham khảo ý kiến từ các trường đại học có nên tổ chức theo hình thức trắc nghiệm đối với hai môn học này không.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ khẳng định, việc đưa giảng viên các trường đại học và sử dụng camera tại kỳ thi đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, chặt chẽ. Về mặt tài chính, những năm trước, các trường đại học đứng ra chủ trì đối với cơ sở thi mà thí sinh dự thi đại học, còn Sở chỉ tổ chức các điểm thi. Sau năm 2021, Bộ sẽ nghiên cứu phương án thi phù hợp tới thực tế, trước mắt sẽ duy trì phương thức thi như hiện tại.

