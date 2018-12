Vì sao dự án khủng của con gái ông Trần Bắc Hà bị thu hồi?

Tại tỉnh Bình Định, quê hương của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Ngân hàng BIDV vừa bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam), gia đình ông từng sở hữu nhiều dự án có giá trị hàng ngàn tỷ đồng.

Một trong những khối tài sản “khủng” tại Bình Định được người dân nhắc đến nhiều nhất của gia đình ông Trần Bắc Hà là khu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn (số 01 đường Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn). Đây cũng là nơi đặt trụ sở chính của Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, doanh nghiệp sở hữu resort 4 sao chuyển từ Hoàng Anh Gia Lai sang với tên mới Hoàng Gia Quy Nhơn.

Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn được cấp phép hoạt động từ tháng 10/2009, do bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà) là người đại diện pháp luật. Đến cuối năm 2017, danh tính người đại diện pháp luật bất ngờ được thay thế bằng một cá nhân khác là bà Ngô Thị Kim Oanh.

Trong thời gian hoạt động (từ cuối năm 2015 đến năm 2016), thời điểm bà Ngô Kim Lan làm tổng giám đốc, công ty này nhiều lần bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý những sai phạm liên quan đến việc xây dựng công trình không phép.

Ông Trần Bắc Hà và bà Ngô Kim Lan có hai người con, con gái là Trần Lan Phương và con trai là Trần Duy Tùng. Năm 2009, ông Trần Duy Tùng thành lập Công ty CP Tập đoàn An Phú (trụ sở số 1 đường Hàn Mặc Tử) với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Công ty đã được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị thương mại An Phú với tổng số vốn đầu tư 298 tỷ đồng. Dự kiến, từ năm 2017 đến năm 2018 hoàn tất xây dựng nhà ở biệt thự, nhà ở liền kề, từ năm 2018 đến năm 2020 đầu tư xây dựng chung cư. Hiện dự án này vẫn đang triển khai.

Cảng Quy Nhơn sau giai đoạn cổ phần hóa, nhiều người cũng khá bất ngờ khi xuất hiện ông Trần Duy Tùng với vai trò thành viên HĐQT. Tuy nhiên, sau khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu và xuất hiện tin đồn “bị bắt”, năm 2017 ông Tùng có đơn xin thôi làm thành viên HĐQT Cảng Quy Nhơn vì lý do sức khỏe, và đã được chấp thuận.

Một dự án khác của bà Trần Lan Phương (con ông Trần Bắc Hà) tại Bình Định cũng bị thu hồi. Theo đó, vào năm 2014, bà Phương thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng (trụ sở số 1 đường Hàn Mặc Tử) với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng do chính bà giữ chức giám đốc. Cuối năm 2017, UBND tỉnh Bình Định có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho liên danh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng, Công ty CP Tập đoàn An Phú và một doanh nghiệp khác thực hiện dự án Khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng trên khu đất K200 (bệnh xá K200 cũ, phía Tây đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn) với diện tích đất khoảng 10.849m2, tổng vồn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng.

Đây là dự án có quy mô lớn, hứa hẹn tạo điểm nhấn trong việc quảng bá, phát triển du lịch của tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, tháng 7/2018 UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án này với lý do chủ đầu tư không chịu triển khai theo đúng cam kết. Tháng 8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mới cho khu đất này.

Theo tìm hiểu, ông Trần Bắc Hà quê ở xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Thời còn đương chức, người dân địa phương thường chứng kiến những lần ông về quê cùng nhiều bạn bè, ô tô sang nối hàng dài cả cây số. Hiện khu lưu niệm của gia đình ông Hà được xây dựng bề thế ở làng An Thường 2 (xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân). Đây là nơi lưu giữ những di vật của gia đình, các hình ảnh công trình và chương trình do gia đình ông cùng nhà hảo tâm đã tài trợ trên quê hương Hoài Ân.

