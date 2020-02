VIDEO: Rợn người chứng kiến sản xuất khẩu trang từ... giấy vệ sinh tại Hà Nội

Ngày 13/2, Cục QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công ty TNHH Việt Hàn, trụ sở thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội. Qua kiểm tra bước đầu, cơ quan chức năng phát hiện nhân viên của công ty này đã dùng giấy vệ sinh thay cho lớp kháng khuẩn trong việc sản xuất khẩu trang.

Theo clip do cơ quan QLTT cung cấp, nhân viên kỹ thuật của công ty này đã thừa nhận, ký vào biên bản việc dùng cuộn giấy vệ sinh thường để đưa vào dây chuyền sản xuất, sản xuất ra khẩu trang kháng khuẩn.

Lô sản phẩm bị thu giữ.

Trước đó, Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội 4 - PA05 Công an TP Hà Nội và Đội An Ninh - Công an quận Đống Đa, khám xe ô tô biển kiểm soát 29C-939.89. Các mặt hàng thương hiệu tương tự được tìm thấy trên xe.

Chủ lô hàng khai nhận bán số khẩu trang trên với giá bán ra là 364.000 đồng /hộp. Chủ lô hàng trên chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Đoàn kiểm tra ước tính trị giá lô hàng trên khoảng trên 1 tỷ đồng.