Vĩnh biệt Đại tướng Lê Đức Anh - Nhà lãnh đạo tài ba, nhân ái

VỀ VỚI ĐẤT MẸ

Gần 15h chiều qua, máy bay chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã vào đến TPHCM. Cỗ linh xa đón di hài Đại tướng từ sân bay Tân Sơn Nhất và chở qua Quân khu 7, nơi ông từng là Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu và đi qua nhà riêng tại 240 Pasteur. Ở hai nơi này, lực lương an ninh, quân đội và đông đảo người dân, các em học sinh đứng nghiêm trang tiễn biệt Đại tướng. Đi cùng đoàn xe có các đoàn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ... và gia đình tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đúng 16h30, đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh về đến Nghĩa trang TPHCM để thực hiện lễ an táng. Sau nghi thức an táng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thả những nắm hoa đầu tiên vào mộ và tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ ngàn thu.

Văn Kiên - Luân Dũng