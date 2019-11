Vĩnh Phúc: Chưa rõ nguyên nhân hơn trăm công nhân ngất xỉu, nhập viện cấp cứu

Quảng cáo

Ngày 23/11, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo công bố thông tin về tình hình xử lý sự cố hơn 100 công nhân tại Cty TNHH Lợi Tín Lập Thạch có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn từ giữa tháng 11 đến nay.

Những ngày qua, hàng trăm công nhân tại Cty TNHH Lợi Tín Lập Thạch nằm trên địa bàn thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc nghỉ việc vì thời gian qua, doanh nghiệp này có khoảng 100 lao động có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn…, phải nhập viện điều trị.

Tại cuộc họp báo, theo báo cáo của Sở LĐ,TB&XH Vĩnh Phúc, từ ngày 14/11 đến ngày 18/11 tại xưởng 3 Cty TNHH Lợi Tín Lập Thạch có 110 người lao động có hiện tượng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và được đưa đến theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế. Trong đó, tại Trung tâm y tế huyện Lập Thạch có 101 người, Trung tâm y tế huyện Sông Lô có 9 người. Theo thông tin của các cơ sở y tế thì số người lao động trên được điều trị ổn định và đã có sự chuyển biến tích cực.

Báo cáo cho thấy, ngay sau khi xảy ra sự cố, công an huyện Lập Thạch đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Viện Khoa học và Công nghệ - Bộ Công an tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân. Ngày 15/11, đại diện Sở LĐ,TB&XH, công an tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, UBND huyện Lập Thạch đề nghị lãnh đạo Cty TNHH Lợi Tín Lập Thạch thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, cải thiện môi trường lao động tại xưởng 3; dừng ngay hoạt động của 8 máy mà theo người lao động phản ánh là nguyên nhân gây ra hiện tượng nêu trên.

Ngày 16/11, sau khi có thêm người lao động tại xưởng 3 có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đại diện Sở LĐ,TB&XH, công an tỉnh, UBND huyện Lập Thạch và các ngành có liên quan đã yêu cầu Cty tạm dừng hoạt động sản xuất tại xưởng 3 để có biện pháp khắc phục. Ngày 18/11, cơ quan chức năng tỉnh đã yêu cầu Cty ngừng ngay hoạt động sản xuất tại xưởng 3 của Cty và có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và sứ khỏe người lao động theo quy định.

Khoảng 15h ngày 18/11, Cty có thông báo cho người lao động nghỉ việc từ chiều ngày 18/11 và hết ngày 19/11 để Cty tiến hành dọn dẹp, vệ sinh, có biện pháp khắc phục và mời cơ quan có chức năng đến đánh giá môi trường lao động tại nơi làm việc. Ngày 20/11, Cty tiếp tục có thông báo cho người lao động nghỉ làm việc đến hết ngày 23/11 và được hưởng nguyên lương không tính vào nghỉ phép.

Ngày 20/11, Cty có văn bản báo cáo Sở LĐ,TB&XH tỉnh, xem xét, mời đơn vị có chức năng của Bộ Quốc phòng đến xác định nguyên nhân, kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường làm việc tại Cty để thông báo cho người lao động biết, yên tâm trở lại làm việc. Sở đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 hỗ trợ, cử đoàn công tác của Binh chủng Hóa học đến Cty TNHH Lợi Tín Lập Thạch để xác định rõ nguyên nhân, để Cty có biện pháp khắc phục sự cố đã xảy ra thì mới đưa người lao động trở lại làm việc.

Theo báo chí phản ánh, đến ngày 21/11, lại có thêm công nhân da giày ở Cty Giày Lập Thạch có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn phải nhập viện. Đáng chú ý, Cty này chỉ nằm cách Cty Lợi Tín Lập Thạch khoảng gần 1km.

Tại cuộc họp báo, trước câu hỏi của phóng viên về mối liên hệ giữa hai Cty này, cơ quan chức năng Vĩnh Phúc xác nhận, hai Cty này có chung một ông chủ. Số hàng hóa nhập về, ngoài việc để ở Cty Lợi Tín Lập Thạch thì cũng được chuyển sang Cty giày Lập Thạch.

Theo tìm hiểu, Cty Trách nhiệm hữu hạn Lợi Tín Lập Thạch là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đài Loan (Trung Quốc), sản xuất giày da và các sản phẩm liên quan để xuất khẩu. Hiện Cty có khoảng 4.700 công nhân lao động.

Trước câu hỏi của phóng viên về kết quả điều tra nguyên nhân vụ việc, Thượng tá Khổng Văn Kết, đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ. “Bây giờ cũng chưa kết luận được nguyên nhân từ đâu”, ông Kết nói.

Cũng theo ông Kết, các đơn vị nghiệp vụ của công an cũng phối hợp với các sở, ngành lên tận nơi để nắm bắt tình hình dư luận công nhân, địa phương. “Chúng tôi cũng đang xác minh việc đưa các thông tin giả rằng có người chết, người xảy thai sau vụ việc vừa qua. Chúng tôi khẳng định, đến giờ phút này, trong số những công nhân trong vụ việc trên, không có trường hợp bệnh lý yếu, cũng không có trường hợp nào bị chết”, ông Kết nói.

Trước câu hỏi của phóng viên liên quan đến dây chuyền công nghệ, máy móc, hóa chất của Cty có phải là nguyên nhân gây ra tình trạng các công nhân phải nhập viện không, phía cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vụ việc đang được điều tra, chờ báo cáo sẽ thông tin sau.

Trường Phong - Trần Hoàng - Nguyễn Hoàn