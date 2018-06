Vụ 4 người bị điện giật tử vong:Đại tang xóm nghèo, bi đát cảnh mồ côi

Ngày 27/6, xóm Xiểm, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), bao trùm không khí tang thương, người dân xóm nghèo vẫn còn bàng hoàng khi điện giật khiến 7 người thương vong. Đau buồn hơn khi những người này là anh em, họ hàng, trong 4 người tử vong thì có 3 người thuộc xóm Xiểm. Dọc hai bên đường, chúng tôi chứng kiến hàng trăm người dân đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân, các gia đình này chỉ cách nhau khoảng 200m.

Ngôi nhà nạn nhân Quân đang xây dở

Gia đình nạn nhân Trương Văn Quân (SN 1986), nằm đầu xóm Xiểm, ngôi nhà đang xây dở dang trở thành nơi thờ cúng. Người thân đau xót, khóc than bên quan tài người quá cố, hai con nhỏ ngây thơ ôm di ảnh bố nhìn bà nội khóc thì cũng khóc theo.



“Sao con lại bỏ mẹ và hai cháu mà đi, giờ mẹ và các cháu biết sống với ai đây hả con? Tỉnh lại đi con ơi, các cháu còn nhỏ lắm”, bà Trương Thị Toán (SN 1957, mẹ nạn nhân) khóc ngất. Nạn nhân Trương Văn Quân có gia cảnh khó khăn nhất trong những người bị nạn, vợ chồng chia tay nhau đã 5 năm, một mình anh Quân nuôi mẹ già và hai con nhỏ đang tuổi ăn học.



Cuộc sống vùng cao không có công việc ổn định, mỗi khi có người thuê làm việc là anh Quân không ngần ngại, dù vất vả tới đâu, miễn sao có đồng tiền chính đáng để về lo toan cuộc sống gia đình.

Nỗi đau người ở lại, gia cảnh khó khăn của nạn nhân Quân.

Ngôi nhà cấp bốn cũ kĩ, dột nát khi mưa, nóng nực khi nắng là nơi ở của gia đình. Chăm chỉ làm việc, anh Quân tích góp được một số tiền nhỏ dành xây dựng một ngôi nhà kiên cố hơn. Khi ngôi nhà gần hoàn thiện thì sự việc đau lòng xảy ra.



“Từ nhỏ cho đến khi lập gia đình, Quân chẳng có khi nào được thảnh thơi, số nó khổ lắm. Cháu làm việc mưu sinh cũng chỉ lo cho mẹ già và con nhỏ. Chúng tôi rất lo lắng cho cuộc sống sau này của bà Toán và hai cháu. Giờ đại gia đình chỉ mong các cấp chính quyền quan tâm, giúp đỡ”, ông Trương Văn Khuyến (SN 1964, chú ruột nạn nhân) chia sẻ.

Anh em họ hàng gia đình nạn nhân Tý làm thủ tục tiễn đưa người quá cố.

Cách đó không xa là gia đình nạn nhân Bùi Văn Tý (SN 1977) , cũng giống như trường hợp của anh Quân, gia cảnh anh Tý cũng chẳng khá hơn là bao. Vợ bỏ đi để anh Tý nuôi hai con, làm việc vất vả cho đến khi các con khôn lớn thì xảy ra chuyện đau lòng.



Con đầu (SN 2000), vừa tình nguyện nhập ngũ vào bộ đội, con gái thứ hai học hết lớp 9 cũng phải dừng việc học để đi làm thuê phụ giúp bố. Thường ngày anh Tý cũng chỉ quanh quẩn làm việc ở nhà, kinh tế eo hẹp.

“Mới gặp chú ấy buổi trưa thì buổi chiều chú ấy lại không còn nữa. Cả đại gia đình, ai cũng sốc và đau xót. Chú Tý hiền lành, chẳng mất lòng hàng xóm, anh em nên ai cũng quý. Lúc xảy ra sự việc, em nghe người thân báo tin liền chạy ra hiện trường thì thấy chú nằm giữa bãi mía, xung quanh là thi hài khác. Gia đình rất mong nhận được sự chia sẻ từ chính quyền và đơn vị liên quan… Em nghe nói bên tập đoàn viễn thông là đơn vị liên quan nhưng hôm qua tới giờ không thấy họ đến thăm hỏi, động viên gia đình…”, anh Bùi Văn Thắng (SN 1987, cháu ruột nạn nhân Tý) cho biết.

Đứa con đầu ngây thơ của nạn nhân Tuấn trước di ảnh bố.

Khoảng 300m là gia đình nạn nhân Trương Văn Toàn (SN 1981), cờ trắng tiễn đưa người đã khuất được cắm từ ngoài đường vào nhà. Tiếng gào khóc của vợ con anh Toàn khiến ai cũng không cầm được nước mắt.



Còn tại gia đình nạn nhân Trương Minh Tuấn (SN 1984), trú tại xóm Xuân Sơn, xã Hạ Sơn, hàng trăm người dân tới thắp hương thăm hỏi, động viên gia đình. Thủ tục mai táng đang được gia đình lo toan.



Người con trai đầu anh Tuấn chống gậy thẫn thờ trước bàn thờ, em cũng còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất bố. Người vợ trẻ gào khóc, ngất xỉu bên quan tài chồng, “anh về với mẹ con em”. Đại tang nơi quê nghèo.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 17h (ngày 26/6), 7 người dân tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang làm thuê cho bộ phận dựng cột viễn thông. Trong quá trình làm việc thì không may bị lưới điện 35KV phóng xuống khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương. Thông tin được báo lên chính quyền địa phương. Công an tỉnh Nghệ An sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cảnh Huệ