Vụ bỏ 200 triệu làm đường dân sinh: Phá đường nhựa quay về đường đất

Ngày 3/7, ông Bùi Hoàng Anh (39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) cho biết, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Đông và lãnh đạo Công an xã này đã mời ông lên làm việc sau gần 2 tháng tạm giữ xe lu của ông thuê làm đường.

Ông Anh cho biết, tại buổi làm việc ông đã cam kết sau khi được trả phương tiện, ông sẽ phá nát con đường nhựa mà ông đã làm để trả nó về hiện trạng ban đầu là con đường đất. Tại buổi làm việc, ông Anh thừa nhận làm đường khi chưa có giấy phép.

Chiếc xe lu ông Bùi Hoàng Anh thuê bị tạm giữ đã được trả lại

Tuy nhiên, trước đó, ông Bùi Hoàng Anh đã có đơn tố cáo cán bộ Công an xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TPHCM) có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, có còng tay ông.

Liên quan đến vụ việc trên, UBND xã Tân Thạnh Đông có báo cáo cho biết, vào lúc 8 giờ ngày 4/5, tổ công tác của UBND xã kiểm tra và phát hiện công trình làm đường không có giấy phép, không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. UBND xã đã lập biên bản đình chỉ thi công nhưng ông Bùi Hoàng Anh không hợp tác nên UBND xã đã tạm giữ một xe lu của ông này.

Trong quá trình đưa xe lu về trụ sở, ông Bùi Hoàng Anh điều khiển xe máy mang theo 2 bình nhựa đựng xăng với ý định đốt xe tải, không cho kéo xe lu vi phạm đi. Lực lượng công an xã đã can ngăn. Sau đó, ông Bùi Hoàng Anh tiếp tục chạy xe tông thẳng vào bên hông phần đầu xe tải rồi dùng bật lửa định đốt, lực lượng công an xã đã kịp thời khống chế bắt giữ.

Con đường nhựa sẽ bị phá để trả về hiện trạng ban đầu là con đường đất

Về nội dung ông Bùi Hoàng Anh tố còng tay, UBND xã cho rằng lực lượng công an xã đã sử dụng công cụ hỗ trợ và có còng tay ông này để áp giải về trụ sở công an xã nhằm ngăn ngừa hậu quả xảy ra. Đến tối 4/5 thì đã không còn còng tay ông này. Đến 10 giờ ngày 5/5 thì cho gia đình bảo lãnh ông này ra.

Qua điều tra, truy xét cho thấy hành vi của ông Bùi Hoàng Anh chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ” nên chỉ xử lý hành vi cản trở người thi hành công vụ, hành vi gây rối trật tự công cộng đối với ông này.

Trước đó, ông Bùi Hoàng Anh cho biết, do trước đây là đoạn đường đất, trời mưa trơn trợt gây khó khăn trong việc đi lại của bà con trong ấp nên ngày 4/5, ông có nhận hỗ trợ cùng người dân ấp 6 xã Tân Thạnh Đông tráng nhựa một đường nông thôn dài khoảng 100m, rộng 3m. Chi phí làm đường do nhân dân tự đóng góp. Mục đích chủ yếu làm cho đường sạch đẹp, tạo vẽ mỹ quan và thuận lợi cho bà con nhân dân ấp 6 trong việc đi lại.

Văn Minh