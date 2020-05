Vụ lật ghe trên sông Thu Bồn: Đưa thi thể 2 nạn nhân lên bờ

Tối ngày 8/5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 trong số 5 nạn nhân mất tích ở vụ lật ghe trên sông Thu Bồn. Đáng tiếc cả hai nạn nhân này đều tử vong.

Như tin đã đưa, vụ tai nạn xảy vào 15h hôm nay. Thời điểm đó, chiếc ghe chở 11 thanh niên di chuyển trên sông Thu Bồn TP. Hội An hướng về xã Duy Nghĩa. Khi đến giữa dòng, chiếc ghe bị lật. Phát hiện vụ việc, người dân cứu sống được 6 người. 5 người còn lại mất tích.