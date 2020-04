Xe 42 chỗ nhồi nhét 80 người bị phạt 51 triệu đồng

Quảng cáo

Thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, sáng 30/4, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại km số 286+500 thuộc địa phận Dốc Xây, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa do Thiếu tá Lê Hồng Khanh làm tổ trưởng đã phát hiện, xử lý một xe ô tô chở khách vi phạm chở quá số người quy định.

Xử phạt xe khách chở số người vượt quá quy định

Tại thời điểm kiểm tra, xe ô tô khách chạy tuyến cố định Hải Dương - Thanh Hóa biển kiểm soát 34B- 024.21 của Công ty ô tô vận tải hành khách Vân Thanh (có trụ sở tại tỉnh Hải Dương) do Bùi Anh Tuấn (SN 1985), trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương điều khiển đang chở 80 hành khách, vượt 34 hành khách so với thiết kế xe. Tại thời điểm kiểm tra, xe ô tô khách chạy tuyến cố định Hải Dương - Thanh Hóa biển kiểm soát 34B- 024.21 của Công ty ô tô vận tải hành khách Vân Thanh (có trụ sở tại tỉnh Hải Dương) do Bùi Anh Tuấn (SN 1985), trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương điều khiển đang chở 80 hành khách, vượt 34 hành khách so với thiết kế xe.

Sau khi yêu cầu nhà xe bố trí phương tiện trung chuyển hành khách tiếp tục hành trình, lực lượng CSGT đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền 51 triệu đồng và tước phù hiệu đối với nhà xe vì hành vi nhồi nhét khách trong dịp lễ.

Hoàng Lam