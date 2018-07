Xe tải 'bay' xuống hồ Xuân Hương, nhiều người thoát nạn

Khoảng 15 giờ chiều ngày 25/7, xe tải biển kiểm soát 49X - 1189 đang lưu thông theo hướng từ đường Sương Nguyệt Ánh đến đường Trần Quốc Toản. Khi đang xuống dốc Sương Nguyệt Ánh, xe tải bất ngờ phóng nhanh rồi “bay” thẳng xuống hồ Xuân Hương ở vị trí cách cách bờ hồ vài chục mét và bị chìm trong nước ở độ sâu khoảng 4m.

Trên xe tải có hai người là tài xế và phụ xe nhưng cả hai may mắn thoát được ra ngoài, ngoi lên mặt nước và được các công nhân đang dọn rác trong lòng hồ dùng thuyền đưa vào bờ. Cả hai người đều bị thương và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị.

Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Lạt đã sớm có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông. Cơ quan chức năng đã điều 3 xe chuyên dụng đến hiện trường để cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên việc trục vớt chiếc xe bị tai nạn gặp nhiều khó khăn do xe chìm trong nước, đáy hồ sâu mười mấy mét so với mặt đường và độ dốc cao. Quá trình cứu hộ có lúc bị đứt cáp kéo.

Tìm cách môc cáp vào chiếc xe bị chìm trong nước

Hàng trăm người và phương tiện dừng lại xem việc trục vớt xe tải khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn có lúc bị ách tắc

Kim Anh