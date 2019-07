Xe tải lật đè chết 5 người trên Quốc lộ 5 chạy tốc độ bao nhiêu?

Quảng cáo

Theo thông tin từ Uỷ ban ATGT quốc gia, xe tải trong vụ tai nạn mang biển số 29H-150.97, thuộc Công ty TNHH Tiếp Vận Việt (Hà Nội). Tại thời điểm 6h4'43'' xe tải đi với vận tốc 65 km/h, trước đó 20 giây xe này di chuyển tốc độ là 63 km/h.

Theo công an Hải Dương, khoảng 6h, ngày 23/7, tại Km63+500, QL 5, địa phận xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô tải BKS 29H-150.97 do Hà Văn Hoàng (SN 1993, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng, do không làm chủ được tốc độ đã đâm vào khu vực lối mở sang đường có nhiều mô tô và người đang chờ sang đường khiến ô tô tải bị lật đè vào nhiều người.

Hậu quả vụ tai nạn làm 5 người tử vong là: Đào Quang Thuận (SN 1961) - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hoà (Kim Thành); Trương Minh Khang (SN 1974 ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành); Nguyễn Quốc Hoàng (SN 2002 ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành); Hoàng Thị Em (SN 1985 ở huyện Mai Sơn, Sơn La); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989 ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà).

Tại hiện trường, chiếc xe tải lật nghiêng trên giải phân cách, nhiều thùng nước trên thùng xe tràn xuống lòng đường. Ngoài ra, xe máy của nạn nhân cũng bị hư hỏng do xe tải đè trúng.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng nay 23/7, một người đàn ông đạp xe tập thể dục trên Quốc lộ 5 đã bị một xe ôtô đâm tử vong. Sau khi nhận được thông tin, nhiều người thân đã ra khu vực hiện trường. Cùng với đó, một số người đi đường hiếu kỳ cũng dừng lại theo dõi.

Tới khoảng 6 giờ cùng ngày, một ôtô tải chở nước chạy tới khu vực này, sau khi tránh vật cản phía trước đã bị lật đổ, đè vào đám đông. Hậu quả, năm người đã tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương nặng. Tài xế và phụ xe bị kẹt bên trong cabin.

Trao đổi với Tiền Phong, thượng tá Hoàng Tiến Nam - Trưởng Phòng CSGT Hải Dương cho biết, hai vụ tai nạn khiến sáu người tử vong, hai người bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tiến hành thực hiện các công tác khám nghiệm, xác định danh tính nạn nhân và điều tra vụ việc.

Nguồn tin từ Ủy ban an toàn giao thông cho biết, vụ việc tai nạn thứ hai xảy ra vào khoảng 6h05 phút. Xe tải liên quan vụ việc này mang biển số 29H-15097, thuộc Công ty TNHH Tiếp Vận Việt (Hà Nội).

Thanh Hà