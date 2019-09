Xử phạt 2,5 triệu đồng tài xế biển xanh chửi bới, tát CSGT

Quảng cáo

Theo đó, Đội CSGT Công an huyện Quảng Xương đã xử phạt 2,5 triệu đồng với tài xế Trần Lâm Bình (51 tuổi, trú Hà Nội) về hành vi Xâm hại sức khỏe người khác. Chiếc xe biển xanh cũng đã được trao trả cho ông Bình.



Được biết, khi kiểm tra nồng độ cồn, ông Bình có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép nhiều lần. Tuy nhiên, ông Bình không bị xử lý lỗi vượt quá nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông do đã xuống xe khá lâu mới bị đo kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, ông Bình không xuất trình được giấy phép lái xe cho cơ quan chức năng.



Tài xế Bình cũng đã thừa nhận "quá chén" và xin lỗi trung úy Thắng.



Trước đó, ngày 17/8, tại một cửa hàng xăng dầu nằm trên QL1A, đoạn qua địa bàn xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, khi lực lượng CSGT Công an huyện Quảng Xương đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 1 vụ TNGT thì ông Trần Bình điều khiển ô tô biển xanh mang BKS: 31A- 6407 đến và sau đó có hành vi say rượu, tiểu tiện ngay ở cây xăng.

Tài xế đã ý thức được việc làm của mình là sai, xin lỗi công khai đồng chí Thắng cùng tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ. Sau khi xem xét tính chất vụ việc, công an huyện Quảng Xương chỉ xử phạt hành chính để người này chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Thấy vậy, anh Nguyễn Duy Thắng - cán bộ CSGT huyện Quảng Xương ra nhắc nhở, bất ngờ tài xế Bình có lời lẽ xúc phạm lực lượng đang làm nhiệm vụ. Thậm chí tài xế này còn tát vào mặt anh Thắng.Tài xế đã ý thức được việc làm của mình là sai, xin lỗi công khai đồng chí Thắng cùng tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ. Sau khi xem xét tính chất vụ việc, công an huyện Quảng Xương chỉ xử phạt hành chính để người này chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Hoàng Lam