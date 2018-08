Xưng 'phóng viên' kẹp cổ lãnh đạo Chi cục Thống kê

Sáng ngày 2/8, Đại tá Trần Văn Thắng - Trưởng Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, đang làm rõ việc một người xưng là phóng viên báo có hành động hành hung 2 cán bộ Chi cục Thống kê huyện Long Hồ.

Ông Thắng cho biết, ngày 1/8, ông Nguyễn Văn Sĩ - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Long Hồ và ông Nguyễn Ngọc Thái - Chi cục phó Chi cục Thống kê, cùng một cán bộ ấp dẫn đường đến khu vực ấp An Thành, xã Phú Đức tiến hành công tác thu thập thông tin về lao động theo lịch làm việc.

Khoảng 16 giờ, ông Sĩ đến nhà ông Lê Văn Định (52 tuổi) để làm việc. Lúc này ông Định đang ngồi nhậu với một số người khác, nên gọi vợ ra làm việc với ông Sĩ. Khi đang làm việc, anh Lê Đại Thành (30 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh, đang ngồi nhậu cùng ông Định) tiến đến hỏi ông Sĩ: “Có giấy tờ gì không?”.

Mặc dù ông Sĩ giải thích đang làm nhiệm vụ nhưng Thành lấy điện thoại ra quay hình, đồng thời dùng tay kẹp cổ ông Sĩ lại và yêu cầu ông phải gọi điện thoại cho cán bộ ấp lại mới thả ra.

Ông Sĩ gọi điện thoại cho ông Thái (Chi cục phó) nói lại sự việc và nhờ gọi giúp công an xã. Sau đó, ông Thái cùng cán bộ ấp và anh Nguyễn Minh Nhựt (Trưởng Công an xã Phú Đức) đến nơi, thì Thành mới buông ông Sĩ ra.

Thành tự xưng là phóng viên báo của một báo lớn tiếp tục dùng điện thoại ghi hình Trưởng công an xã. Sau đó, Thành đuổi ông Thái và Trưởng công an xã ra ngoài. Do Trưởng công an xã đang mặc áo quần thường nên đã trình thẻ Công an chứng minh nhưng Thành vẫn tiếp tục quay hình.

Lúc này, ông Định, Thành và một người phụ nữ nhậu cùng đánh tới tấp vào ông Thái và Trưởng công an. Hậu quả Trưởng công an xã bị rách tay áo, ông Thái bị trầy xước ở mặt. Ông Thái và Trưởng công an xã bỏ đi nhưng vẫn bị nhóm những người này nhặt đá ném theo. Vụ việc được báo đến lực lượng 113, công an huyện Long Hồ.

Đại tá Thắng cho biết, lúc đầu Thành xưng là phóng viên một tờ báo lớn, tuy nhiên khi làm việc với công an, Thành lại xuất trình thẻ phóng viên đã hết hạn của báo Người Hà Nội.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ để xử lí.

Nhật Huy