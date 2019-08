Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng13 giờ hôm nay, áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên phía Bắc đảo Luzon (Philippines).

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, khoảng đêm nay sẽ đi vào Biển Đông sau đó có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.



Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển Đông trong 24 giờ tới là phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 2/9, bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Đông, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Đức Quang, Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, Văn phòng Thường trực đã yêu các các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi sát và sẵn sàng ứng phó.



Theo đó, các địa phương thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới tránh đi vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai công tác ứng cứu khi có yêu cầu.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (31/8), các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to nhất là một số khu vực như Sa Pa (Lào Cai) Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Mong Cái, Tiên Yên, Quảng Hà, Cửa Ông (Quảng Ninh)…

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ nên từ nay đến ngày 2/9, ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa 80-150mm/đợt).

Riêng khu vực các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh có mưa rất to (lượng mưa 150-250mm/đợt). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Áp thấp nhiệt đới đang vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão Dự báo đêm nay (31/8), áp thấp nhiệt đới qua đảo Lu Dông (Philippines) và Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 5.

Nam Khánh