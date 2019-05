Các chú ý chống nóng cho ôtô trong trời nắng?

Theo các nghiên cứu, khoang cabin ôtô hoàn toàn có thể tăng lên mức 60 hoặc 70 độ C khi bên ngoài đạt 35 đến 40 độ C. Điều này sẽ khiến các vật dụng như: Bình cứu hỏa, bật lửa, lon nước ngọt có ga,... đều có nguy cơ phát nổ do hơi nóng làm tăng áp suất các chất lỏng khiến chúng nổ tung. Vì vậy, việc chống nóng và bảo vệ nội thất bên trong xe cực kỳ quan trọng, vừa giúp hành khách thoải mái mà cũng cũng tăng độ an toàn.