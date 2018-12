Đã có kết luận vụ hàng loạt xe Honda chết máy ở Tiền Giang

Theo kết luận của Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực II (Cục Tần số Vô tuyến điện - Bộ TT&TT), tình trạng can nhiễu các ô tô, xe máy sử dụng chìa khóa thông minh (smartkey) khi qua đoạn đường từ số 94 – 130, đường Lý Thường Kiệt, TP Mỹ Tho là do thiết bị “báo khách không dây”. Thiết bị này được đặt tại shop thời trang ở số 118.

Cụ thể, thiết bị này gần như phát liên tục trên tần số 433.9 MHz (trùng với tần số của smartkey) nên gây ra hiện tượng nói trên. Khi tắt nguồn thiết bị nói trên thì hiện tượng can nhiễu chấm dứt.

Theo đó, nguyên lý hoạt động của thiết bị “báo khách không dây” này gồm 2 bộ phận cảm biến (sử dụng tia hồng ngoại) và chuông báo được liên lạc với bộ phận cảm biến bằng sóng vô tuyến ở tần số 433.9 MHz.

Khi có người đi qua, bộ phận cảm biến phát hiện tín hiệu, sau đó gửi tín hiệu vô tuyến truyền về bộ phận chuông báo. Tại thời điểm kiểm tra, thiết bị này đã phát tín hiệu gần như liên tục (có khả năng do bị hỏng), gây ra hiện tượng can nhiễu nói trên.

Kết quả đo đạt, định vị của Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực II.

“Thiết bị đang bị lỗi (chuông báo kêu liên tục) khoảng 10 ngày nay, nên đã tháo nguồn phần chuông báo”, đại diện shop thời trang cho biết.

Trước đó ngày 30/11, sau khi nhận được phản ánh của người dân về hiện tượng xe không đề máy được khi đi qua khu vực nói trên. Sở TT&TT tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực II tiến hành rà soát, khoanh vùng, đo kiểm, xác định nguồn can nhiễu.

Nghi vấn ban đầu đưa ra là nghi các thiết bị camera không dây của shop thời trang ở số 118. Tuy nhiên, qua kết quả đo đạc của các thiết bị chuyên dụng của Trung tâm II, nguyên nhân gây can nhiễu chìa khóa thông minh (smartkey) ô tô, xe máy không phải do camera không dây, mà do thiết bị “báo khách không dây” đặt tại shop thời trang nói trên.

Sở TT&TT Tiền Giang lưu ý người dân khi trang bị, sử dụng các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận và công bố hợp chuẩn, hợp quy nhằm tránh gây can nhiễu cho các thiết bị khác.

Nhật Huy