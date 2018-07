Doanh số xe máy Honda theo tháng đang giảm dần trong quý II

Honda vừa công bố doanh số xe máy trong tháng 6 tại thị trường Việt Nam. Tổng cộng, Honda Việt Nam đã bán được 194.226 chiếc trong tháng vừa qua, giảm 1,7% so với tháng 5, và giảm 7,2% so với tháng 4. Tuy nhiên, số lượng xe máy bán ra của Honda Việt Nam lại cao hơn 11% nếu so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 6, các mẫu xe bán chạy nhất của Honda vẫn là Honda Vision (xe tay ga) và Honda Wave Alpha (xe số). Hai mẫu xe này vẫn đang bán khá ổn định trong các tháng gần đây, Vision đạt doanh số 42.980 chiếc, chiếm 22% số lượng xe của Honda, còn Wave Alpha đã bán được 35.752 chiếc, chiếm 18% doanh số xe máy Honda trong tháng 6.

Cũng trong hôm nay, Hiệp hội Các nhà sản xuất Xe máy Việt Nam (VAMM) đã công bố số lượng xe tiêu thụ trong quý II. Tính hết tháng 6, các hãng xe máy thuộc VAMM đã bán được tổng cộng 783.940 chiếc, giảm 2,4% so với quý I nhưng tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng Honda Việt Nam, trong quý II, doanh số của hãng này đã đạt 601.038 chiếc, chiếm 76,7% số lượng xe máy bán được của các hãng thuộc VAMM.

Vision vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Honda Việt Nam nhiều tháng trở lại đây.

Trong số đó, các mẫu xe bán chạy nhất của Honda cũng là Vision với 131.367 chiếc cũng chiếm 22% số lượng xe của Honda và Wave Alpha bán được tổng cộng 108.628 chiếc, chiếm khoảng 18%. Nếu chỉ tính riêng 2 mẫu xe này của Honda, hãng đã bán được 239.995 chiếc, chiếm khoảng 31% tổng số xe máy bán được trong quý II, và lớn hơn tổng số xe của cả 4 hãng còn lại.

Do đó, có thế thấy số lượng xe mà Honda bán được "khủng" ra sao dù hai tháng gần đây, doanh số bán hàng đã giảm dần. Hiện tại Honda Việt Nam đang phân phối 13 mẫu xe máy phổ thông cùng 8 mẫu mô tô phân khối lớn.

Kỳ Huệ