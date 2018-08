Hơn 700 xe Suzuki Raider gặp lỗi giảm xóc tại Việt Nam

Ngày 30/7, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phê duyệt đợt triệu hồi liên quan đến 720 xe Suzuki Raider để khắc phục hiện tượng thiếu độ ngấu phần đường hàn tấm tăng cường giữa ống

khung phía trên và thanh nối treo phuộc sau trên xe Raider.

Loạt xe côn tay Suzuki Raider gặp lỗi này có thời gian sản xuất từ 12/3 đến 3/4/2018. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong quá trình vận hành, xe có hiện tượng rung lắc nhẹ và phát ra tiếng kêu từ vị trí giảm xóc sau khi đi qua những đoạn đường xấu.

Nếu tiếp tục sử dụng trong điều kiện này, khung có thể bị yếu và thanh nối treo giảm xóc sau bị bung ra, lúc đó thanh nối này sẽ va chạm vào bình xăng hoặc bình điện và gây ra hư hỏng đối với 2 linh kiện này và việc hư hỏng 2 linh kiện sẽ dẫn đến việc cháy nổ sản phẩm do rò rỉ nhiên liệu từ bình xăng hoặc dung dịch axit từ bình điện.

Hơn 700 chiếc Suzuki Raider gặp lỗi giảm xóc sau ở Việt Nam.

Nguyên nhân được xác định là do khi tiến hành công đoạn hàn khung xe, công nhân quên kẹp gá nên mỏ hàn robot chạm vào gá làm cho vị trí hàn robot bị lệch dẫn tới thiếu độ ngấu phần đường hàn của thanh nối treo giảm xóc sau nên đường hàn này bị bong ra. Sau đó, công nhân không kiểm tra độ ngấu hàn nên lỗi này đã không được phát hiện.

Suzuki Việt Nam cho biết, loạt xe Suzuki Raider nằm trong diện triệu hồi phải được kiểm tra và thay thế khung xe để khắc phục triệt để lỗi nêu trên. Thời gian tiến hành chiến dịch triệu hồi bắt đầu từ 1/8/2018 đến 1/8/2019. Khách hàng không phải trả phí liên quan đến lỗi sản phẩm này.

Trước lỗi giảm xóc, mẫu xe Suzuki Raider còn gặp lỗi khóa điện phải triệu hồi với số lượng gần 4.500 xe hồi đầu tháng 2/2018. So với các đối thủ cùng phân khúc như Exciter 150 hay Winner 150, doanh số của Raider khá thấp. Tuy nhiên, tỷ lệ triệu hồi do gặp lỗi thời gian gần đây lại cao hơn rất nhiều so với hai dòng xe đối thủ.

Hân Nguyễn