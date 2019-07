Kinh nghiệm lái ôtô khi gặp mưa lớn

Quảng cáo

Trong điều kiện trời mưa lớn , tầm nhìn và khả năng xử lý ôtô sẽ giảm đi đáng kể gây ra nguy cơ mất an toàn. Do đó, việc điều chỉnh cách lái khi đi dưới thời tiết này rất quan trọng.

Trước hết, khi thấy có nước nào rơi vào cửa kính, đương nhiên cần phải bật gạt nước ngay lập tức. Nhưng theo chia sẻ của anh Mai Xuân Hùng, một giáo viên dạy lái xe lâu năm, tài xế cũng nên "b ật toàn bộ đèn chiếu sáng, đèn định vị; nếu mưa to quá thì bật luôn cả đèn cảnh báo nguy hiểm lên". Điều này giúp những người điều khiển phương tiện xung quanh có thể dễ dàng nhận biết được ôtô đang di chuyển trong mưa lớn vì khi đó tầm nhìn của họ đã bị giảm đi rất nhiều.

Đồng thời, hãy chú ý đến hệ thống Cruise Control , nên tắt tính năng này khi trời bão để có thể tự mình kiểm soát xe tốt hơn, và lái xe cũng cần "bật điều hòa và sấy kính lên" để tránh việc kính xe bị mờ do hơi nước.

Anh Hùng cũng khuyên các tài xế cần "tuyệt đối giữ làn đường của mình". Trong trường hợp bắt buộc phải chuyển làn, "hãy quan sát cẩn thận gương chiếu hậu, và "khi chuyển làn nhớ tắt đèn khẩn cấp và bật đèn báo rẽ".

Bên cạnh đó, người lái nên cho xe đi chậm, để giúp tăng độ bám đường, dễ tránh được bất ngờ xảy ra; và cũng cần giữ khoảng cách với xe phía trước vì đường lúc mưa lớn sẽ rất trơn, phanh sẽ không ăn như bình thường.

Nên giữ đều ga và đi từ từ qua nơi ngập nước sâu. Ảnh: iNews

Mặt đường trong trời mưa sẽ bị che khuất, điều này cũng mang lại nhiều hiểm họa tiềm tàng. Theo anh Hùng, tài xế nên "đợi các xe tải to hoặc xe gầm cao đi trước xem có đủ an toàn cho xe mình đi qua hay không", đặc biệt khi ở trong phố với nhiều thứ bất ngờ dưới những vũng nước. Khi đi qua những nơi bị ngập sâu, hãy giữ "đều ga và từ từ tiến lên" để xe không bị mất động năng và làm nước bắn lên cao có thể gây chết máy, "cần chú ý giữ nước không ngập quá gầm xe khiến bánh nổi lên và giảm độ bám đường".

Trong trường hợp đi trên cao tốc, tài xế cần chú ý đến những chiếc xe cỡ lớn như container hay xe khách vì đã có rất nhiều trường hợp ôtô con bị các xe trên tạt nước lên kính chắn gió gây mất tầm nhìn trong thoáng chốc. Nếu những cơn gió đủ lớn hoặc đường trơn trượt hoàn toàn có thể khiến các xe này mất lái.

Và cuối cùng, nếu những cơn mưa quá to với lưu lượng nước trút xuống lớn, khiến mất tầm nhìn hoàn toàn, điều tốt nhất cần làm là tấp vào lề hoặc tìm một khu vực an toàn để chờ đợi: "Trong trường hợp mưa gió quá to, không thể đi được nữa thì bằng mọi cách áp sát xe vào lề phải, bật đèn cảnh báo khẩn cấp để xe khác nhìn thấy mình".

Kỳ Huệ