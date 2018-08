Làm sao để chống ngủ gật khi lái xe?

Theo CNN, các nhà nghiên cứu thuộc Tổ Chức AAA vì An Toàn Giao Thông (AAA Foundation for Traffic Safety) đã theo dõi liên tục 3.500 lái xe từ 6 khu vực trên toàn nước Mỹ trong khoảng thời gian từ 10/2010 đến 12/2013 thông qua camera hành trình và các thiết bị khác. Họ phát hiện trong số 701 vụ tai nạn xảy ra, khoảng 8,8% đến 9,5% là do lái xe đã ngủ gật.



Viêc ngủ gật khi lái xe cũng là một yếu tố gây nên 10,6% đến 10,8% số tai nạn có thiệt hại nặng về tài sản, khiến túi khí bung hoặc có thương vong. Tổ chức này cũng cho biết, số lượng tai nạn gây ra do ngủ gật cao gấp 3 lần khi lái xe trong đêm.



Do đó, chống ngủ gật khi lái xe là một việc quan trọng đối với mọi tài xế nhất là những người thường xuyên lái xe trong đêm để tránh những tai nạn thương tâm xảy ra.



1. Ngủ đủ giấc



Thường mỗi người cần ngủ từ 7-9 tiếng mỗi ngày để có đủ tỉnh táo làm việc. Tuy nhiên, với nhiều đối tượng đặc biệt khó ngủ, sẽ rất khó thực hiện việc này. Vậy hãy cố gắng ngủ theo đúng số giờ hàng ngày có thể ngủ được, và tốt nhất trên 6 tiếng đồng hồ. Các tài xế xe khách đường dài, xe tải, hoặc container thường phải lái xe đến 11 tiếng hoặc hơn hàng ngày. Vì thế giấc ngủ đặc biệt quan trọng với họ để tránh gây tai nạn cho chính họ và nhiều người khác.

2. Ăn uống đầy đủ

Khi đói, cơ thể sẽ mệt mỏi và thôi thúc con người ngủ để tiết kiệm năng lượng. Đối với các lái xe, điều này thực sự nguy hiểm. Ai cũng hiểu ăn uống đầy đủ sẽ giúp tránh mệt mỏi và ngủ gật nhưng nhiều lái xe không có đủ thời gian hoặc không chú ý nạp đủ năng lượng trước khi xuất phát.

Nhiều người thậm chí cũng đã nhận thức được vấn đề từ nhưng vẫn bỏ qua vì nghĩ không ảnh hưởng đến việc lái xe. Nếu cảm thấy ăn uống chưa đủ, người cầm lái nên mang thêm một chút đồ ăn vặt và nước uống theo để ăn khi cảm thấy đói.

Nhai kẹo cao su là một cách giúp tập trung tốt hơn khi lái xe. Ảnh: ABC News

3. Nhai kẹo cao su

Đây là một cách rất tốt giúp tài xế tập trung lái xe. Nhai kẹo cao su có thể giúp tăng sự tập trung, giảm căng thẳng, giúp bơm nhiều máu lên não hơn. Một nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Cardiff đã thực hiện thử nghiệm thực tế năm 2013, và cho biết "việc nhai kẹo cao su có thể giúp giữ được sự tập trung lâu hơn đối với các công việc cần theo dõi liên tục".

4. Đi cùng một tài xế khác

Đối với lái xe đường dài và xuyên đêm, cần có thêm một tài xế khác hoặc lái phụ để giúp chia sẻ công việc. Tài xế phụ có thể san sẻ bớt một đoạn đường hoặc lái một thời gian ngắn cho tài xế chính nghỉ ngơi một thời gian. Đối với một số người không thể kiếm được tài xế khác, hãy nhờ một người thân quen đi cùng, để nhắc nhở cần tập trung khi sắp ngủ gật hay cần nghỉ ngơi khi tình trạng không cho phép tiếp tục lái xe

5. Uống cà phê

Đây không hẳn là một cách "phòng bệnh" lâu dài mà chỉ là một biện pháp "chữa cháy" nếu sắp lái xe mà vẫn thấy buồn ngủ hoặc khi đang lái xe mà có cảm giác sắp ngủ gật. Cafein trong cà phê có thể giúp gây ra sự hưng phấn và kéo dài thời gian tỉnh táo.

Tuy nhiên, nếu dùng nhiều cà phê liên tục có thể gây ra một số tác hại như căng thẳng, thiếu tập trung, cáu giận, điều này không hề tốt cho việc lái xe. Do đó, chỉ sử dụng cà phê trong trường hợp cuối cùng.

6. Dừng lại nghỉ ngơi nếu cần thiết

Nếu không có cách nào ở trên giúp tránh được buồn ngủ khi đang lái xe, tốt nhất hãy dừng lại tại một địa điểm an toàn để nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục hành trình. Không nên tiếp tục hành trình vì sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của chính mình và những người xung quanh.

Kỳ Huệ