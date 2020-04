Lâu không sử dụng, ôtô gặp những vấn đề gì?

Trên thực tế, do một số lý do nhất định, nếu chủ xe không động vào trong thời gian rất dài, ôtô có thể gặp phải vô số vấn đề nghiêm trọng như: Chết ắc quy , lốp bị xuống cấp, dầu đóng cặn, má phanh dính vào đĩa (do phanh tay),...