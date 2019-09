Ngày càng nhiều người Mỹ tử vong do vượt đèn đỏ

Trong năm 2017, có khoảng 939 người tử vong trong các vụ tai nạn do vượt đèn đỏ tại Mỹ, theo dữ liệu mới nhất. Theo đó, đây là mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây, tăng 28% so với năm 2012.

Các con số cũng cho thấy 46% số người tử vong khi vượt đèn đỏ là các hành khách hoặc người trên các phương tiện khác, với hơn 5% là người đi bộ hoặc người đi xe đạp và hơn 35% là tài xế.

David Yang, Giám đốc điều hành Quỹ AAA về An toàn Giao thông , cho biết: "Các tài xế, những người quyết định vượt đèn đỏ khi họ có thể dừng lại an toàn, đang đưa ra một lựa chọn liều lĩnh khiến những người tham gia giao thông khác gặp nguy hiểm. Dữ liệu cho thấy việc vượt đèn đỏ tiếp tục là một thách thức an toàn giao thông. Tất cả các bên liên quan về an toàn đường bộ phải làm việc cùng nhau để thay đổi hành vi và xác định các biện pháp xử lý hiệu quả".